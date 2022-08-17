نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط كلية جدة العالمية 2022 JIC للتقديم بالوظائف الشاغرة للسعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلية جدة العالمية أعلنت مساء أمس عبر موقعها الرسمي الإلكتروني على تويتر عن فتح باب التقديم والتوظيف للسعوديين والسعوديات في عدد من التخصصات الشاغرة لديها، بالوظائف الإدارية والتقنية والصحية والأكاديمية، ويتم التقديم إلكترونيًا على عنوان البريد الإلكتروني مع تحديد مسمى الوظيفة المراد التقدم إليها، وذلك بدءًا من يوم 15 أغسطس 2022 الجاري الموافق 17 محرم 1444هـ، والجدير بالعلم أن تزامنًا مع إعلان الوظائف الشاغرة في كلية جدة الأهلية JIC أن مازال باب التقديم للإلتحاق بالجامعة بالعام الدراسي الجديد 1444 للطلاب والطالبات السعوديين مفتوح بالمواعيد التالية بدءًا يوم الأربعاء والخميس 17-18 أغسطس 2022، ويومي الأحد والإثنين 21-22 أغسطس 2022 من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً.

المسميات الوظيفية للوظائف الشاغرة كلية جدة العالمية الأهلية JIC بالسعودية 2022

إضافة إلى ما سبق ذكره فقد أعلنت كلية جدة الأهلية العالمية عن طبيعة الوظائف الشاغرة 2022 الإدارية والتقنية والصحية والأكاديمية بالتخصصات المختلفة كالتالي:

أولًا الوظائف الإدارية الشاغرة

وظيفة سكرتير تنفيذي، ووظيفة خدمة عملاء. كذلك وظيفة مدير قسم المحاسب. أيضًا وظيفة مدير قسم تصميم جرافيكي. ووظيفة مهندس قاعدة بيانات. كذلك وظيفة ممرضة. أيضًا المسمى الوظيفي مشرفة أنشطة طلابية. كما يوجد وظيفة محاسب أو محاسبة عام. كذلك وظيفة مصمم أو مصممة جرافيكي. أيضًا وظيفة مبرمج حاسب آلي. في النهاية متاح وظيفة موظف استقبال.

ثانيًا الوظائف الأكاديمية الشاغرة JIC

أولًا والمسمى الوظيفي محاضرة لغة إنجليزية. كذلك وظيفة دكتور تخصص إدارة الأعمال. أيضًا وظيفة دكتور تخصص مالية ومحاسبة. في النهاية وظيفة دكتور علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

كيفية التقديم على وظائف كلية جدة الأهلية JIC بالمملكة 2022

كما ذكرنا في السابق أن التقديم في الوظائف الشاغرة والتخصصات المتاحة بكلية جدة الأهلية JIC 2022-1444 يتم إلكترونيًا من الخطوات التالية:

بادئ ذي بدء القيام بالولوج إلى رابط البريد الإلكتروني توظيف كلية جدة [email protected]

يلي ذلك قم بكتابة وتحديد الوظيفة المراد التقديم لها و تحديد التخصص .

. كذلك قم بإرفاق المستندات الخاصة ببياناتك والتأكد من كافة المعلومات المرسلة.

الخاصة ببياناتك والتأكد من كافة المعلومات المرسلة. في النهاية قم بالنقر على أيقونة إرسال.

القبول الجامعي بكلية جدة الأهلية JIC الفصل الراسي الأول 2022-2023

في الختام أعلنت كلية JIC الأهلية بالمملكة العربية السعودية أن التسجيل بالجامعة مازال مستمر للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد 1444، مع العلم بأن التقديم يتم عبر رابط الموقع الإلكتروني للقبول والتسجيل بالجامعة ويمر بالخطوات التالية:

أولًا تعبئة استمارة القبول الإلكترونية والموجودة على موقع الكلية.

يلي ذلك الحضور إلى مقر الكلية لتسليم المستندات المطلوبة.

كذلك يتم دفع رسوم القبول واختبارات تحديد المستوى 1.200 ريال سعودي.