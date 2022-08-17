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عمر شويل - جدة موعد غلق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وشروط التسجيل الجديدة. تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من المساعدات والدعم بمختلف صوره سواء كان هذا الدعم مادي أو معنوي. وذلك من أجل مساعدة المواطن السعودي في الوصول به لحياة إجتماعية ومادية أفضل. كما يعتبر أمر الارتقاء بمستوى الدخل لدى المواطنين من أهم أهداف رؤية المملكة 2030. كما يعتبر من أهم صور الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين هو برنامج الضمان الاجتماعي. حيث يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي هو يد العون للمواطن المستفيد في توفير مختلف متطلباته واحتياجاته الشخصية. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض متى يتم غلق التسجيل في النظام الجديد وكذلك الشروط المطلوبة للتسجيل. كما يمكنك التعرف أيضاً على هل الضمان الاجتماعي المطور مستمر مدى الحياة وخطوات تسجيل الدخول في الضمان.

موعد غلق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واحداً من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث يوفر برنامج الضمان الاجتماعي الكثير من المساعدات للمستفيدين والتي يعتبر من أهمها الدعم المالي الشهري. كما قامت الحكومة السعودية بإصدار نظام جديد للضمان الاجتماعي. وذلك بعد إصدار المرسوم الملكي السعودي والذي ينص على إلغاء العمل بالنظام القديم والانتقال إلى النظام الجديد وذلك بدءا من عام 1444. كما قامت الحكومة السعودية بإصدار هذا النظام الجديد من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه وللاسر الأشد احتياجا بالمملكة. كما قامت الوزارة بالإعلان عن إنه تم تمديد فترة التسجيل في النظام الجديد إلى 30 من أكتوبر لعام 2022. وذلك لكي يتمكن جميع مستفيدي النظام القديم من التحويل إلى النظام الجديد.

شروط التسجيل في النظام الجديد

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد والمطور. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي: