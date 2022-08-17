نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلك بدون كفيل ولا وجود لكفيل وفي ربع ساعة فقط ادخل علي منصة سلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم ما يشغل بال المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الآن في ظل تلك الظروف العصيبة وارتفاع الأسعار وكذلك عمليات التوسع الاقتصادية التي تشهدها المملكة . وتلك التوسعات من ضمن رؤية المملكة لعام 2030 . هو كيفية الحصول على تمويل سريع وطارئ يمكنك من خلاله سد كافة احتياجاتهم الشخصية . ويأتي خاصة في قرب دول المدارس والجامعات . حيث أن هذا القرض متوفر لكافة المواطنين داخل المملكة . وكان الهدف من إنشاء تلك المنصة وهو مساعدة المواطنين في تدبير أمورهم الحياتية والطارئة . كما أن منصة سلفة معتمدة من قبل البنك المركزي العسودي . كما أنها أيضا من الناحية الشرعية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتتفق معها . أما بخصوص كيفية التسجيل بها والحصول على هذا التمويل . فإن هذا لا قلق منه فإن المنصة هي الاسهل والاسرع من حيث التسجيل والحصول على هذا التمويل الشخصي المقدم منها . فأنه يمكنك في غضون ربع ساعة فقط أن تتحصل على مبلغ 5000 ريال سعودي في حسابك البنكي بدون أي تعقيد كل ما عليك فعله أن تتبع الخطوات التي سوف نواليها في الأسطر القادمة من تلك المقالة . وسوف تتمكن بمشيئة الله أن تتحصل على المبلغ الذي تريده والذي يتراوح ما بين مبلغ 1000 ريال سعودي وحتى مبلغ 5000 ريال سعودي .

سلفتك من منصة سلفة

تأتي منصة سفة في المرتبة الأقوى داخل المملكة العربية السعودية من حيث السرعة والتسجيل . منصة سلفة الالكترونية حيث أنه يمكنك التسجيل في أي مكان وأي وقت وحين من خلال الدخول عبر البوابة الالكترونية والتسجيل واتباع الخطوات التي سوف نعرضها في تلك المقالة . حيث أن عملية التسجيل والموافقة و الحصول على التمويل في ربع ساعة فقط . منصة سلفة كان الهدف منها مساعدة كافة أبناء الوطن السعودي .

شروط يجب معرفتها للتسجيل في منصة سلفة

كما هو الحال في أي منصة تمويلية يجب أن تضع لها شروط وأحكام لكي تتمكن من إعطاء هذا التمويل لمستحقيه . كما أن منصة سلفة لم تضع شروطا معقدة كباقي المنصات التمويلية الأخرى كل ما عليك معرفته للتسجيل سوف نشرحة تفصيليا ونتعرف عليه سوا وهي كالتالي .

أولا / أنه من يمكنه الحصول على هذا التمويل أن يكون من المواطنين السعوديين فقط حاملي الجنسية السعودية . ويكون كذلك مقيمين بصفة دائمة على أراضي المملكة .

ثانيا / بخصوص عمل المتقدم السعودي للحصول على هذا التمويل أن يكون عاملا بالقطاعات العامة والخاصة داخل المملكة . كما أنه إذا كان عاملا بالقطاع الحكومي فيجب أن تكون مدة عمله لا تقل عن ثلاثة أشهر . وإذا كان عاملا بالقطاع الخاص بالمملكة أن تكون مدة عمله ستة أشهر .

ثالثا / أما بالنسبة لسجله الائتماني فيجب أن يمتلك سجل ائتماني جيد . وأن يكون راتبه من عمله لا يقل عن مبلغ 4000 ريال سعودي .

رابعا / كما أنه حرصت المنصة على وضع الأمور في نصابها لمن يحصل على التمويل من سلفة أن يكون عمره يتراوح ما بين 16 عاما وحتى 60 عاما . بمعنى أن يكون المتقدم السعودي كاملا للأهلية والتصرف .

بعد عرضنا لشروط منصة سلفة بالطبع تعرفنا إنها ليست معقدة . وكذلك تتوفر في غالبية المواطنين السعوديين لكي يتمكنوا من الحصول بصورة بسيطة على التمويل الشخصي من منصة سلفة .

طريقة تسجيلك بأسهل صورة على منصة سلفة الالكترونية

اولا / للمتقدم على التمويل الشخصي الطارئ المقدم من منصة سلفة الولوج الى الموقع الرسمي الخاص منصة سلفة الالكترونية والنقر عليها مباشرة .

ثانيا / ومن ثم عليه القيام بتسجيل الدخول لكي تتم عملية الحصول على التمويل بصورة صحيحة. يجب ملئ كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك بشكل صحيح وبدون اخطاء .

ثالثا / سوف يجد المتقدم بعد عملية التسجيل أيقونة مدون بها طلب تمويل انقر مباشرة عليها حتى تتمكن من تحديد مبلغ تمويل الذي ترغب به . كما أنه من أهم مميزات منصة سلفة أنه على ذات الرابط الخاص بطلب تمويل حدد ميعاد سداد هذا القرض بنفسك دون تعقيدات .

لكم منا متابعينا الكرام عبر موقعنا موقع ثقفني دوام التوفيق . ونتمني أن نكون شرفنا في مساعدة كافة اشقائنا المواطنين داخل المملكة العربية السعودية