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عمر شويل - جدة تم الإعلان عن موعد اختبار الرخص المهنية بهيئة التقويم للتعليم والتدريب بالسعودية 1444 في المملكة العربية السعودية حيث تعد الرخصة المهنية من اهم الأمور الهامة التي التي تمكن الراغبين في التقديم لماده التدريس ستاتي وزارة التعليم على اختيار افضل المعلمين والتأكد من مدى خبراتهم ومهاراتهم حتى يستفيد منها الطلاب لتخريجين جيل من الطلاب حاصلين على جميع أدوات المعرفة و ذلك بعد خضوعهم لعدة اختبارات والتي تشرف عليها اكبر عدد من أصحاب الكفاءة و الخبراء المتخصصين في مجال التعليم سوف نتعرف من خلال مقالنا على موقع ثقفني الاخباري على موعد اختبار الرخص المهنية للمعلمين وكذلك الاستعلام عن الرخص المهنية وتفاصيل اخرى عديدة.

موعد اختبار الرخص المهنية للمعلمين 2022 -1444

تقوم هيئة التقويم للتعليم والتدريب بتقسيم اختبارات الرخص المهنية إلى اختبارين أساسين الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي وتأتي مواعيد الاختبارات في الأوقات الأتية:

أولا: يبدأ الاختبار التربوي العام ابتداء من 17/04/1444 وينتهي حتى 20/4/144هجرية.

ثانيا: موعد الاختبار التخصصي سوف ابتداء من 28/06/1444 وحتى 03/07/1444 هجرية.

كيفية التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمين

لكي يتم التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمين 1444 يجب اتباع ما يلي من الخطوات:

اختيار الدخول على نظام الرخص المهنية. قم بتحديد نوع الاختبار وإدخال جميع البيانات المطلوبة منك. يجب عليك اختيار الموعد والمدينة والمكان الذي ترغب في أجراء الاختبار به. ثم التأكد من صحة البيانات المطلوبة. وبعد النقر على تأكيد البيانات المسجلة و سوف يتم طباعة الطلب والاحتفاظ به.

ما هي شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين

قامت هيئة التعليم والتدريب بتحديد شروط يجب على لكي يتمكن المتقدم من الحصول على الرخصة المهنية والشروط جاءت كالاتي:

يكون المتقدم حاصل على المؤهل المناسب وفق شروط الجهة المعنية. عند التقديم بطلب اختبار الرخصة المهنية للمعلمين يجب ألا يكون قد مضى اكثر من سنة على أعلان نتيجة اختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام اختبار التخصصي). الالتزام بإجراءات تقديم طلب الحصول على الرخص المهنية. كما يجب حصول المتقدم على الدرجة المطلوبة لاجتياز الاختبار والتي تختلف باختلاف مرتب المعلم. يجب عليك اجتياز كافة اختبارات الرخص في كل من الاختبارين العام و التخصصي. الالتزام بسداد كافة المصروفات المقررة عليك.

كم رسوم اختبارات كفايات للمعلمين 1444

الجهة المسؤولة عن تحديد رسوم اختبارات كفايات للمعلمين هي هيئه التدريب والتعليم الكثير من الراغبين في التقديم عن الرسوم المطلوب دفعها للتقديم للاختبارات: