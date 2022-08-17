نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المنصة الوطنية للأسر المنتجة 1444.. شروط وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة المنصة الوطنية للأسر المنتجة 1444، تعرف معنا على رابط المنصة الوطنية للأسر المنتجة 1444 بالمملكة والذي يبحث عنه الكثير من المواطنين الذين يريدون الالتحاق بالخدمة والحصول على الدعم، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية قروض تصل إلى 50 ألف ريال سعودي من أجل دعم أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والحرفيين والمهنيين، وفى الأتي نقدم لكم الشروط الخاصة التي حددها بنك التنمية الاجتماعية من أجل الحصول على ذلك القرض، والتعرف على رابط المنصة الإلكتروني للأسر المنتجة 1444 وكيفية التسجيل والتقديم به وما هى شروط تمويل الأسر المنتجة.

شروط تمويل الأسر المنتجة

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 و 65 عاما.

ألا يتجاوز الدخل الشهرى للمتقدم قيمة 10.000 ريال سعودي.

إصدار شهادة الأسر المنتجة أو وثيقة العمل الحر.

ألا يكون المتقدم ممتلكاً لسجل تجارى.

تحديد نوع نشاط المشروع بشكل تفصيلي وإرفاق الأوراق عبر رابط منصة الأسرة المنتجة الوطنية.

أرفاق أوراق إثبات للسكن من عقد إيجار أو صك ملكية أو عنوان وطني.

رابط التسجيل فى المنصة الوطنية لدعم الأسر المنتجة

قد أتاح بنك التنمية الاجتماعية الفرصة أمام أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة إمكانية التسجيل عبر موقعه الإلكتروني من أجل الحصول على عدد القروض المقدمة بفئات مختلفة وبمبلغ يصل إلى 50000 ريال سعودي، والمدعومة من قبل بعض الوسطاء والجهات المتعاونة إيمانا من الحكومة السعودية بضرورة تشجيع أصحاب المهن الحرفية والمشروعات الصغيرة لدفع عجلة الاقتصاد وتحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج، وفقاً لرؤيتها الإصلاحية 2030، لذلك نقدم لكم رابط الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعي والخطوات الصحيحة للتسجيل والحصول على تمويل الأسر المنتجة من خلال التالي: