نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في برنامج العمل الحر وطريقة إصدار الوثيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في برنامج العمل الحر نقدمها لكم اليوم، حيث يتساءل الكثير من الباحثين عن فرصة عمل في السُّعُودية عن برنامج العمل الحر، وهو برنامج مقدم من وزارة الموارد البشرية السُّعُودية لأبناء الوطن السعودي، بهدف تيسير عملية البحث عن فرص عمل وموظفين أيضاً، لذلك يعد البرنامج نقطة وصل بين كل من الباحث عن عمل وشركات التوظيف، ونتعرف فيما يلي عن كيفية التسجيل في البرنامج وشروطه وطريقة إصدار وثيقة العمر الحر.

برنامج العمل الحر

يعد برنامج العمل الحر واحد من أهم برامج الوزارة السُّعُودية للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطار تنمية موارد الفرد والمجتمع، حيث يهدف البرنامج إلى توفير أيسر الطرق للباحث عن فرصة عمل في مجال العمل الحر، بالإضافة إلى تسهيل عملية إيجاد موظفين لشركات العمل.

جدير بالذكر أن برنامج العمل الحر يسعى إلى زيادة الوعي المجتمعي لدى المواطنين السعوديين من حيث أهمية العمل الحر وكيفية الاستفادة منه لتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة وجدية، حيث يشكو الكثير من الخوف وعدم الاطمئنان من التقدم للحصول على إحدى وظائف العمل الحر الشاغرة.

لذلك يهدف البرنامج إلى رفع نسبة الأمان وزيادة المصداقية تجاه العمل الحر، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة للأسر السُّعُودية.

التسجيل في برنامج العمل الحر

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن خطوات التسجيل في البرنامج من خلال الطريقة التالية:

أولاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج العمل الحر.

الضغط على “سجل معنا في الخدمات التخصصية”.

أما في حالة إذا كنت سائق مركبة يتم النقر على “سجل معنا بتوصيل الطلبات”.

ثم إدخال البيانات المطلوبة، وهي رقم الجوال وكلمة المرور.

النقر على الموافقة على الشروط والأحكام. ثم النقر على كلمة “إنشاء حساب”.

سوف يصلك رسالة قصيرة تحتوي على رمز تأكيدي يجب إدخاله لتأكيد عملية التسجيل في البرنامج.

شروط التسجيل في برنامج العمل الحر

يجب توافر الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية من أجل التسجيل في برنامج العمل الحر، وهي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و60 عاماً.

يجب ألا يكون المتقدم موظف لدى أياً من القطاعين العام والخاص.

هناك فرص متاحة للرجال والنساء على حد سواء.

استخراج وثيقة العمل الحر

يمكن إصدار وثيقة العمل الحر بالطريقة التالية: