كيف أطلع صك الطلاق من ناجز 1444 ومتى يطلع صك الطلاق في ناجز؟

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عمر شويل - جدة كيف أطلع صك الطلاق من ناجز، تلك المنصة الحكومية الإلكترونية، التي تقدم خدماتها للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث توفر تلك المنصة للمستفيدين، إمكانية استخراج الأوراق والمستندات الرسمية، وغيرها العديد من الخدمات، بطريقة إلكترونية، مستهدفة بتلك الخدمات كافة المواطنين والمقيمين وقطاعات الأعمال، وتصب خدماتها صوب خدمات وزارة العدل تحديدًا، من خلال رابط بوابة ناجز الرسمية، ومن أشهر الخدمات التي يقبل عليها المستفيدون، خدمة المواعيد الإلكترونية عبر بوابة ناجز، وكذلك إجراءات طريقة طلب خلع إلكتروني، وأيضًا طريقة الإفراغ العقاري الإلكتروني، واستعلام برقم الهوية عن إيقاف الخدمات، وإجراءات اصدار وكالة ناجز، وتوثيق حضانة عبر ناجز، وكذلك خدمات الطلاق حيث يمكن للمستفيد أن يقوم بعمل؛ طباعة صك طلاق، أو استخراج صك طلاق نهائي، كما يمكنهم إثبات طلاق إلكتروني، أو استخراج صك طلاق بدل فاقد الكتروني، وتوفر ناجز للمستفيدين إمكانية متابعة طلب توثيق طلاق، وكذلك عمل صك الطلاق الرجعي.

هل وثيقة الطلاق هي صك الطلاق؟

يتساءل الكثيرون من مستفيدي الخدمات العدلية، عبر منصة ناجز عن الفرق بين وثيقة الطلاق وصك الطلاق، وأجابت وزارة العدل على مواطنيها، بأنه يشترط لعمل توثيق للطلاق، سواء في المرة الثانية أو الثالثة، أن يتم إرفاق صك الطلاق في المرة الأولى مع الرجعة، وهذا يعني أن صك الطلاق هو شرط مهم لتوثيق الطلاق نفسه.

كيف استعلم عن صك طلاق برقم الهوية؟

يمكنك الآن الاستعلام عن وثيقة الطلاق برقم الهوية، وذلك من خلال الجوال أو الإنترنت، من خلال الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول إلى رابط موقع وزارة العدل الإلكتروني السعودي ناجز. وبعدها اختر الخدمات الإلكترونية. وبعد ذلك سوف تنتقل إلى خدمة تحديث الأجهزة. ويلي ذلك الانتقال إلى خدمة الاستعلام عن الطلب. وبعدها سجل رقم الهوية الخاص بك. ثم سجل رمز التحقق. وأخيرًا اضغط على بحث وسوف تحصل على النتيجة التي ترغب بها.

كيف أطلع صك الطلاق من ناجز 1444؟

إذا أردت طباعة صك طلاق 1444، من بوابة ناجز الإلكترونية. فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة ناجز. وبعدها انقر على أيقونة الدخول. وانتقل بعدها إلى منصة النفاذ الوطني. ومنها قم بالدخول إلى تبويب الحالات الاجتماعية. وعقب ذلك اضغط على خدمة الوثائق المعتمدة. ويلي ذلك خطوة عرض صك الطلاق حسب رقم الطلب. ويمكنك بعدها طباعة الصك أو الوثيقة التي تم عرضها.

متى يطلع صك الطلاق في ناجز؟

إذا كنت قد تقدمت بطلب لاستخراج صك الطلاق من ناجز، وترغب في معرفة كم مدة صدور صك الطلاق، فاعلم أن الأمر لا يستغرق أكثر من ثلاثين يومًا، ولا يقل عن أسبوع واحد، وذلك عقب انتهاء الإجراءات اللازمة من خلال المحكمة الرسمية، واعلم أن الإصدار يتم استخراجه وفقا لطبيعة الطلاق نفسه، فالطلاق للمرة الأولى، غير الثانية والثالثة.

استخراج صك طلاق بدل فاقد الكتروني

إذا ما أردت استخراج صك طلاق إلكتروني، بدلا من الذي فقدته، وذلك سواء لفقدان الصك نفسه، أو فقد الرقم الخاص بالصك، أو في حالة مسح البيانات الخاصة بك على الصك. هنا تقوم المحكمة التي قامت باستخراج وإصدار الصك الأول، بإلزام الشخص صاحب الصك أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي، أن يقوم باتخاذ الإجراءات المطلوبة، من خلال موقع ناجز الإلكتروني، وأهمها كتابة بيانات الصك الأول بدقة، عقب التقدم بخطاب رسمي للمحكمة، ومرفق به ما يثبت فقدان الصك أو ضياع بياناته. ومن شروط استخراج صك إلكتروني ما يلي:

يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الصك أو وكيلا عنه.

ويشترط ألا يوجد طلب سابق لصاحب الصك.

كيف أطلع صك الطلاق من المحكمة

قم أولا بتقديم طلبك إلى المحكمة التي تم إصدار أول صك للطلاق منها.

ويشترط أن يرفق مقدم الطلب ما يثبت فقدان الصك الأول.

كما يتطلب الأمر تقديم طلب لاستخراج بدل فاقد للصك.

وعند توفر رقم الصك وتاريخ صدوره، يجب كتابته في الطلب المقدم.

كيفية طباعة صك الطلاق من ناجز

أدخل أولا إلى رابط بوابة ناجز. واختر النقر على الخدمات الإلكترونية. ومن القائمة انقر على الحالات الاجتماعية. وبعدها انقر على الوثائق المعتمدة. ومنها انقر على أيقونة تقديم طلب جديد. ويلي ذلك قيامك بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. وأخيرًا سجل الدخول وانقر على عرض المعلومات. وبعدها قم باختيار الطباعة واطبع الصك.

طريقة معرفة رقم صك الطلاق

إذا أردت معرفة رقم صك الطلاق، يمكنك إجراء ذلك عبر منصة ناجز الإلكترونية. وذلك بالخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط ناجز مباشرة. وبعدها سجل دخولك بالاسم وكلمة المرور. وانقر بعدها على الاستعلامات الإلكترونية. ومنها اختر كلمة رقم صك الطلاق. وأخيرًا أدخل رقم الهوية. وبعدها سوف يتم عرض بيانات الصك ومنها الرقم الخاص بالصك.

ما هي طريقة تعديل صك الطلاق؟

إذا أردت تعديل بعض بيانات صك الطلاق، قم باتباع الخطوات التالية: