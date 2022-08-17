نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دليلك لأفضل مطاعم الرياض في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دليلك لأفضل مطاعم الرياض في المملكة العربية السعودية، الرياض هي وجدان وقلب المملكة العربية السعودية الرئيسي. ولا شك أن هذه المدينة المُزدحمة هي مكان نابض بالحياة، حيث يوجد بها العقارات الشهيرة والرائعة في بنائها، ووجهات التسوق الكبيرة، كذلك مطاعم الرياض المتنوعة والفخمة.

تضم الرياض جميع أنواع الأطعمة المختلفة من أطعمة غربية وأسيوية وأوروبية وبالطبع الشرقية الأصيلة. نضع بين يديك في هذا المقال قائمة بأفضل 15 مطعم من مطاعم الرياض، إذا كانت لديك الرغبة بأن تحظى بأفضل تجرب عند الذهاب إلى إلى أحدهم، وهي كالتالي:

من افضل مطاعم الرياض، باركرز الرياض

يقوم مطعم باركرز الرياض بتقديم وجبات العديد من الأطعمة الجديدة والمنوعة، نوعاً ما، مثل الحلويات المميزة ولسلطات الخفيفة. إذا كنت ترغب في تناول بعض الأطعمة الإيطالية الشهية أوالمكسيكية الحارة، فإن مطعم باركرز الرياض سيكون خيارك الأمثل.

موقع المطعم: العليا، الرياض.

أوقات العمل: يومياً، الساعة 4:00 صباحاً – 11:00 ليلاً.

مطعم البلد الرياض

مطعم البلد من أفضل مطاعم الرياض اللبنانية العصرية المعروفة في الرياض. والذي يقوم بتقديم قائمة مأكولات لبنانية لذيذة مثل، المشاوي والسلطات اللبنانية والمازه الباردة والمازه الساخنة. ويوفر المطعم خصوصية عالية تقدم للعائلات، والأفراد. كما يمكنك اصطحاب الأطفال للاستمتاع بعشاء لذيذ على أنغام الموسيقى الهادئة.

موقع المطعم: بلاك جاردن.

أوقات العمل: يومياً، الساعة 8:00 صباحاً – 1:00 بعد منتصف الليل.

مطعم ارمين الرياض

إذا كنت من محبي الأطعمة الأوروبية والإيطالية أو قمت بزيارة هذه البلدان مسبقاً وترغب في تجربة أطباقها المميزة مجدداً لاستعادة ذكرياتك المميزة، فإن هذا المطعم هو خيارك الأمثل. حيث يقوم مطعم ارمين بتقديم أطعمة أرمينية رائعة. ويوفر المطعم ميزة رائعة وهي تقديم أطعمته بأسعار متوسطة وسط ديكورات رائعة وعصرية. كما يمكنك اصطحاب أطفالك والتمتع مع عائلتك. أدناه قائمة بأبرز الخدمات التي يتميز بها:

يُعد من أفخم المطاعم الأرمنية والحاصل على تصنيف 4.1 من 5، والحاصل أيضًا على شهادة التميز في عام 2019.

يوفر المطعم خدمة وأطباق مناسبة للنباتيين.

يوجد موقف خاص للسيارات.

يمكنك اصطحاب الأطفال.

كما يوفر المطعم خدمة التوصيل للمنازل.

موقع المطعم: شارع الملك عبد العزيز، الرياض.

أوقات العمل: يومياً، الساعة 12:00 ظهراً – 10:00 مساءً.

من افضل مطاعم الرياض مطعم انتركوت الفيصلية

يُعّد مطعم انتركوت كافيه دي باريس من أفضل وأفخم المطاعم السياحية في الرياض ومن أشهرها. حيث يمتلك اطلالة رائعة وجميلة من خلال الواجهات الزجاجية المُطلة من برج الفيصلية. والمطعم له فروع أخرى بالشرق الأوسط غير السعودية مثل مصر ودبي.

كما يشتهر هذا المطعم بتقديم ثلاثة أطباق رئيسية مميزة طبق يتكون من فيليه الهامور، والطبقان الآخران من أطباق الفيلية المميزة والذي يتكون من فيليه اللحم الطازج. بالإضافة إلى أن المطعم يقوم بتقديم خدمة تسخين الطعام أو طهيه أمامك إذ يوفر لك طبق يوضع على شعلة مخصصة.

موقع المطعم: شارع الملك فهد، فرع الرياض.

أوقات العمل: الساعة 1:00 ظهراً – 12:00 عند منتصف الليل، يومياً ما عدا الجمعة والسبت.

الساعة 2:00 ظهراً – الساعة 12:00 عند منتصف الليل، يومي الجمعة والسبت.

مطعم اواني الرياض

مطعم الاواني هو الوجهة المفضلة لدى محبي الأطباق الشامية والمأكولات الشهية، فهو مطعم شامي متخصص في صنع الأطباق الشامية اللذيذة والفاخرة مع لمسات مبتكرة. كما أن لديهم قائمة حصرية تمتاز بأطباق من المحاشي وأنواع الكباب المختلفة ومنها المدخن اللذيذة.

الموقع: شارع الملك فهد، فرع الرياض.

أوقات العمل: يومياً، الساعة 12:00 ظهراً – 1:00 بعد منتصف الليل.

مطعم ورد الرياض

مطعم ورد هو المطاعم البنانية، ويتميز بتقديم الأطباق بأسعاره معقولة. كما يوجد به جلسات مخصصة للعائلة والأفراد. ويمتاز المطعم بالديكور الهادئ مع اللمسات الموسيقية الرائعة. تشمل أطباقه المقبلات وسلطات فتة وأنواع الحلويات والمشروبات الساخنة اللذيذة والباردة بخلطات مختلفة، ولكن تتربع الأطباق الرئيسية عرش قائمة الأطعمة المميزة لديه.

موقع المطعم: طريق العروبة، الرياض.

أوقات العمل: يومياً، الساعة 7:00 صباحاً – 12:00 ظهراَ. – يومياً، الساعة 12:30 بعد الظهر – الساعة 12 منتصف الليل.

مطعم ضيعتنا الرياض

مطعم ضيعتنا هو مطعم شرقي لبناني أصيل ويشتهر بتقديم أشهر المأكولات والساندوتشات اللبنانية المعروفة بحشواتها العربية الشهية الأصيلة. كما يوجد جلسات داخلية وخارجية. هذا المطعم مميز جداً من ناحية الأكل والنظافة الفائقة.

موقع المطعم: شارع الأمير محمد بن عبد العزيز، الرياض.

أوقات العمل: الساعة 6:30 صباحاً – 1:00 بعد منتصف الليل، يومياً.

مطعم زعفران الرياض

يوفر مطعم زعفران الرياض طعاماً هندياً مميزاً. ويشتهر المطعم بتصميماته الداخلية وأطباقه الرائعة. وتتميز قائمة طعامه باحتوائها على مجموعة من الأصناف والنكهات المتنوعة من شمال غرب الهند. بهذا المطعم تستطيع تذوق طبق الكاري المميز وكذلك طبق الدجاج بالزبدة الذي يفضله الجميع.

كما يمكنك تجربة مختلف الحلويات الهندية في هذا المطعم. حيث أنه من العلامات التجارية القوية من المطاعم الهندية الذي ترتقي به لمستوى أعلى بين تصنيفات المطاعم العالمية. لذلك يعتبر مطعم زعفران من افضل مطاعم الرياض الهندية.

موقع المطعم: شارع الملك فهد، فرع الرياض.

أوقات العمل: يومياً، الساعة 12:30 ظهراً – 12:00 عند منتصف الليل.

مطاعم هاشم الرياض

مطعم هاشم هو من أشهر المطاعم الأردنية وأفضلها، حيث يقوم بتقديم الفلافل والفول والحمص والمشروبات الساخنة والباردة والسندويشات بخلطة أصلية قديمة. كما يوفر المطعم خدمة التوصيل إلى العديد من مناطق الرياض.

موقع المطعم : النزهة، فرع الرياض.

أوقات العمل: يومياً، الساعة 6:00 صباحاً – 12:00 عند منتصف الليل.

مطعم اوت باك الرياض

يُعّد هذا المطعم من أهم مطاعم الرياض. حيث يقوم بتقديم وجبات من اللحوم الطازجة والستيك المدخن بتتبيلات أمريكية أصلية سواء مقلية أو مشوية على حسب رغبتك وبطريقة احترافية ومبتكرة. بالإضافة إلى تقديم مختلف المأكولات البحرية الطازجة. يتميز المطعم ويشتهر بسرعة تقديم الطعام لزبائنه وتوفيره جو عائلي رائع وفريد.

موقع المطعم: النزهة، فرع الرياض.بعد منتصف الليل.

أوقات العمل: يومياً.

من افضل مطاعم الرياض مطعم لاميسا

يعتبر هذا المطعم واحد من مطاعم الرياض التي امتازت بشهرة واسعة نظراً لهدوئه. ويقع في فندق فيفيندا. وقد تم تصميمه بطريقة عصرية وأنيقة كي تلامس الذوق الفاخر بطريقة مميزة تبعث الراحة في نفس كل من يدخل إليه. إن كنت ترغب في القدوم لوحدك أو برفقة الأصدقاء يوجد في داخل المطعم قسم منعزل عن العوائل.

الموقع: أم الحمام الشرقي، الرياض.

أوقات العمل:

4:00 عصراً – 12:00 منتصف الليل، الأحد – الأربعاء.

2:00 عصراً إلى 12:00 منتصف الليل، الخميس – السبت.

مطعم سولت الرياض

يقوم مطعم سولت كافيه بتقديم أنواع القهوة الفاخرة بمختلف الأنواع والخلطات على الطريقة الأمريكية الشهيرة. ويقدم سولت كافيه العديد من الحلويات الغربية اللذيذة، ننصحك بتناول قطعة من كيك الشوكولاتة مع قهوتك المفضلة. كما يسمح باصطحاب الأطفال فيه. ويقدم الكافية أسعار منخفضة نوعاً ما كي تناسب الطلاب، وغيرهم ممن يبحثون عن الاقتصاد في المصروف الخارجي.

موقع المطعم : العليا، الرياض.

أوقات العمل:

8:00 صباحاً – 10:00 ليلاً، يومياً ما عدا الجمعة.

4:00 عصراً – 8:00 ليلاً، يوم الجمعة.

كما يمكنكم التعرف على أفضل 4 مطاعم بالرياض والتي تقوم بتقديم وجبة الفطور بالإضافة إلى الوجبات الأخرى ننصحكم بتجرتها، في الفيديو التالي:

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن دليلك لأفضل مطاعم الرياض في المملكة العربية السعودية. قمنا فيه بوضع قائمة بين يديك بأبرز وأهم مطاعم الرياض التي يمكنك الذهاب إليها والاستمتاع بتناول وجبة شهية ومميزة على حسب رغباتك.