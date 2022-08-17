نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول جامعة الملك فيصل الاستعلام عن نتائج القبول الدفعة الأولى جامعة الملك فيصل 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول جامعة الملك فيصل الدفعه الاولى جامعة الملك فيصل 1444جامعة الملك فيصل أعلنت عن نتائج قبول جميع الطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريوس والدبلوم العام في العام الدراسي 1444 الجديد، حيث ان الدكتور احمد العبد العالي عميد القبول أعلن عن القبول في الجامعة وأنه قد تمت المفاضلة بين جميع الطلاب المتقدمين والطالبات الذين حققوا نسبة 24.26 في المئة كرغبة أولى ونسبه 24.11% كرغبة ثانية بعد ان تم الموافقة على اعداد المواقع الشاغرة التي حددها مجلس الجامعة في كل الكليات ، كما ان هذه المفاضلة تكون على أساس النسب الموزونة لجميع الطلاب في الرغبة الأولى والحد الأدنى في الرغبة الأخيرة وسوف نوضح كيفية الاستعلام عن نتائج القبول في جامعة الملك فيصل بالتفصيل من خلال موقع ثقفني.

جامعة الملك فيصل 1444

أكدت كلية الملك فيصل التسجيل والقبول فيها لجميع الطلاب المقبولين في الكليات الصحية وكلية الطب البيطري بأن يتوجهوا ليتم عمل مقابلة شخصية ويخضع الطالب والطالبة للكشف الطبي، وذلك في الموعد الذي تم تحديدهم من قبل وهو يوم السبت الموافق 22 من شهر محرم لعام 1444 والموافق 20 أغسطس 2022، وقد أوضحت الجامعة إذا تخلف الطالب عن حضور المقابلة الشخصية سوف يتم إجراؤها بشكل إلكتروني سوف يتم تحويل جميع الطلاب الى كليات اخرى دون الرجوع إلى الطالب وسوف يتم تسليم الأوراق والمستندات الرئيسية إلى مكتب البريد في المملكة العربية السعودية.

تسجيل جامعة الملك فيصل 1444

أعلنت إدارة التسجيل والقبول في جامعة الملك فيصل أن الالتحاق بالعام الدراسي الجديد سوف تكون بداية يوم الأربعاء 19 من شهر محرم لعام 1444 والموافق 17 من شهر أغسطس لعام 2022 وقد أكدت الجامعة في حالة عدم القبول الإلكتروني سوف يلغي طلب الالتحاق الخاص بالطالب بشكل نهائي وتأكيد القبول الطالب يعني إمكانية ترقية طلباتهم الى رغبة أخرى في الدفعة اللاحقة وإذا توفرت لهم مقاعد شاغرة سوف يتم استبعادهم بشكل نهائي من الفصول.

نتائج القبول جامعة الملك فيصل

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