نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الإستعلام عن نتائج الأمن الدبلوماسي رجال 1444 القبول المبدئي عبر أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت وتيرة البحث من جانب المواطنين السعوديين عن رابط الإستعلام عن نتائج الأمن الدبلوماسي خلال هذه الساعات على محرك البحث “جوجل”، ومن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية قد أعلنت منذ قليل عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين للوظائف المذكورة على رتبة وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي للرجال، وقد أعلنت الصفحة الرسمية للأمن العام على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن ظهور نتائج الترشيح الأولية وأتاحت رابط إلكتروني للإستعلام عن النتائج سنوضحه لكم خلال المقالة، وفي إطار حرصنا في موقعنا على موافاتكم بكافة الوظائف الحكومية والعسكرية السعودية نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتائج قبول الأمن الدبلوماسي وكافة المتطلبات الوظيفية، فتابعونا.

نتائج الأمن الدبلوماسي

تحرص الحكومة السعودية في السنوات القليلة الماضية على الإعتماد على التقنية الحديثة وتطوير التحول الرقمي في كافة الوزارات تطبيقاً لرؤية السعودية 2030م والتي تسعى إلى الإعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بدلاً من التعاملات الورقية، وفي هذا الإطار فقد أطلقت وزارة الداخلية السعودية منصة أبشر لتقوم من خلالها بتقديم كافة الخدمات إلى المواطنين خاصة التقديم في الوظائف الحكومية والعسكرية، ويُمكنكم الإستعلام عن نتائج قبول الأمن الدبلوماسي من خلال منصة أبشر للتوظيف فقط قم بالضغط على الرابط المظلل لينقلك إلى صفحة الإستعلام.

متطليات التقديم

عندما تجد إسمك ضمن الأسماء المقبولة بشكل مبدئي في وظائف الأمن الدبلوماسي يجب عليك تجهيز كافة الأوراق والشهادات المطلوبة لإحضارها معك في المقابلة الشخصية التي سوف يتم تحديد موعدها لك وعليك أن تحضر في الميعاد المحدد، ونوضح لكم الأوراق المطلوبة كالتالي:

يجب إحضار نموذج موعد المراجعة.

عليك إحضار أصل وصور للهوية الوطنية.

إحضار أصل شهادة الثانوية العامة وكافة الشهادات الأخرى التى حصلت عليها.

قم بإحضار نتيجة إختبار القدرات العامة.

وأخيراً احضر 4 صور شخصية حديثة لك.

والآن نرجو أن نكون وفقنا في توضيح كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا الموضوع الهام، ونسعد بإستقبال أسئلتكم حوله بالتعليقات فقط اترك سؤالك بالأسفل وسنقوم بالرد عليكم فوراً