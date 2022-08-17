نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول علي الرخصة المهنية للمعلمين بالسعودية وأهم شروط القبول 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لابد لأي شخص في المملكة العربية السعودية ،يرغب في مزاولة مهنة معينة ،أن يقوم بالحصول علي رخصة مزاولة مهنة ،حتي لا يتعرض للمسائلة القانونية ،وبالنسبة للمعلمين بالمملكة العربية السعودية ،لابد أن يحصلوا علي رخصة مزاولة مهنة التعليم ،وقد تم الإعلان عن كافة البيانات ،والمعلومات ،وأهم الشروط ،الخاصة برخصة مزاولة مهنة التعليم بالمملكة العربية السعودية ،من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة ،عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها ،ولابد الإطلاع علي تلك المعلومات ،والبيانات ،من أجل الحصول علي رخصة مزوالة مهنة التعليم.

الخطوات المتبعة للحصول علي رخصة مهنة التعليم

يمكن الحصول علي الرخصة المهنية للمعلمين بالمملكة العربية السعودية ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات تتمثل في:

أولا:يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي بهيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية.

ثم بعد ذلك يتم الدخول علي نظام الرخصة المهنية.

وبعدها يتم تحديد نوع الإختبار ،ثم تسجيل البيانات المطلوبة ،بطريقة صحيح.

وبعد ذلك يتم إختيار الموعد المناسب للإختبار ،والمدينة ،التي يرغب المتقدم الإختبار بها.

يام التأكد من جميع البيانات المدخلة ،ثم الضغط علي أيقونة تأكيد.

وأخيرا:يتم طباعة الطلب ،والإحتفاظ به.

الشروط الواجب توافرها للحصول على رخصة مزاولة مهنة التعليم

لكي يتمكن المعلم من مزاولة مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية ،لابد من الحصول علي رخصة مهنة التعليم ،والحصول علي هذه الرخصة ،لابد من توافر عدة شروط ،وهذه الشروط تتمثل في:

أولا:لابد أن يكون المتقدم ،حاصل علي درجة البكالوريوس.

يشترط أن يجتاز المتقدم ،إختبار الرخصة العام ،والتخصصي.

يلزم سداد جميع الرسوم المقررة للرخصة.

يلزم أن يكون المتقدم حاصل على الرخصة من نظام المهنية.

وأخيرا:لابد أن يحصل المتقدم علي درجة الإختبار المطلوبة ،وتختلف مرتبة كل معلم.

المواعيد المحدد لإختبار الرخصة المهنية العام والتخصصي للمعلمين 1444

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية ،بتقسيم إختبار الرخصة المهنية للمعلمين ،إلي إختبارين أساسين ،وهما كالأتي: