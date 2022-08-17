نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة ميم التعليمية 2022 وطريقة التسجيل في ودورات ميم التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة ميم التعليمية 2022 في السعودية حيث أنه هناك عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن رابط التسجيل في منصة ميم التعليمية، حيث انها تعتبر من أهم المنصات التعليمية والتدريبية في هذه الفترة الحالية والتي كما أنها توفر عدد كبير من الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية لجميع الطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية فهي تحرص على استخدام أحدث التقنيات والوسائل الحديثة في مجال التعليم وتوفير دورات تعليمية ودروس وتدريبات لجميع المجالات وسوف نعرض كيفية الاشتراك في المنصة والتقديم بشكل صحيح من خلال موقع ثقفني.

التسجيل في منصة ميم التعليمية

لكي يتم التسهيل في عملية التسجيل في منصة ميم لجميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية يجب اتباع الخطوات التالية

يجب على الطلاب أن يقوموا بتسجيل الدخول الى منصة ميم التعليمية وذلك من خلال الرابط الرسمي لها.

يجب علي الطلاب الضغط على تسجيل دخول

ثم يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة من الاسم باللغة الانجليزية والسن والمؤهلات.

ثم يجب إدخال رقم الهاتف والبريد إلكتروني في المكان الخاص بهم

بعد أن يتم تفعيل الحساب سوف تستطيع ان تحصل على الخدمات بشكل مباشر

يجب أن تشترك فيها الدورات التدريبيه للمنصة وتتبع الفقرات المدرجة اسفل المقارن

منصة ميم التعليمية

هي إحدى المنصات التعليمية في السعودية التي تقدم عدد من الخدمات لجميع الأشخاص ويمكن التسجيل عليها بسهولة من خلال الرابط الرسمي الخاص بها حيث سيتم من خلال اتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول على رابط الرسمي لمنصة ميم.

ثم الضغط على الدخول.

إدخال الرقم الهاتف بعد ذلك ادخال كلمة المرور ورمز التحقق.

ثم الضغط على دخول.

الدورات التدريبية في منصة ميم التعليمية 1444

الطاقم الإداري والتعليمي الذي يرتبط بمنصة ميم يسعى بتوفير عدد من المحاضرات والدروس التعليمية المهمة لكي يتم التواصل مع المعلم والطالب من خلال دورات تدريبية متنوعة ومختلفة.

طريقه التسجيل في دورات ميم التعليمية

للاشتراك في منصة ميم التعليمية يجب اتباع الآتي