استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني 1444

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عمر شويل - جدة سنتطرق اليوم الي موضوع استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني

يشير الضمان الاجتماعي إلى خطط العمل الحكومية التي تهدف إلى تعزيز رفاهية السكان من خلال تدابير المساعدة لضمان الموارد الكافية للغذاء والمأوى ، وكذلك لتحسين الأطفال وكبار السن والمرضى والعاطلين عن العمل. غالبًا ما تسمى الخدمات التي توفر الضمان الاجتماعي الخدمات الاجتماعية.

الضمان الاجتماعي المطور

تنص المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد ، كعضو في المجتمع ، الحق في الضمان الاجتماعي من خلال الجهود الوطنية والتعاون الدولي ووفقًا للمنظمات والموارد. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل أمة أساسية للتطور الحر لكرامته وفردانيته. بعبارات بسيطة ، يعني أن الموقعين يتفقون على أن المجتمع الذي يعيش فيه الشخص يجب أن يساعده في تطوير شخصيته والاستفادة الكاملة من جميع المزايا التي تقدمها له الدولة (الثقافة ، العمل ، الفوائد الاجتماعية).

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لـ الضمان الاجتماعي.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.

أدخل رقم صندوق معاش التأمين.

انقر فوق حالة الخدمة التي تريدها.

ستظهر سلسلة من البيانات ، بما في ذلك رقم الضمان

في حالة وجود أي صعوبات ، يمكنك الاتصال بوزارة الموارد البشرية 19911.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444

هنالك بعض الشروط التي يجب ان تتوافر في المتقدمين علي الضمان الاجتماعي المطور الجديد ننقلها لكم كالاتي:

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين ومقيمين دائمين بشكل كامل داخل المملكة ، مع الاستثناءات التالية:

غير السعوديات المتزوجات من سعوديات

الأرامل والمطلقات غير السعوديات اللاتي لديهن أطفال سعوديون

أبناء الأرامل والأزواج غير السعوديين المطلقين.

الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بطاقاتهم تسمح لهم بالتنقل.

ألا يقل الدخل الشهري عن الحد الأدنى المحسوب للمعاش المقدر بـ 1100 ريال سعودي و 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

ألا يكون المستفيد مقيمًا في أحد المراكز السكنية التابعة للمملكة.

– الالتزام بالمشاركة في برامج التدريب والتوظيف للأشخاص القادرين.

المستفيدون ليس لديهم أصول عالية القيمة.

قدمنا لكم في هذا المقال شروط التقديم والاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444