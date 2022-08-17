نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “jops.sa” هنا رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي رجال 1444 رتبة جندي والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي على رتبة جندي للرجال، أصبح من أهم موضوعات البحث الآن بعد أن أعلنت لجنة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية نتائج القبول المبدئي، على رتب “جندي، جندي أول، وكيل رقيب، عريف”، وقالت اللجنة أن النتائج متوفرة عبر رابط أبشر توظيف وحددت اللجنة المستندات الواجب توافرها، أثناء المقابلات مع المترشحين بصورة مبدئية، وكان الأمن الدبلوماسي قد أعلن عن توافر عدد من الوظائف العسكرية في عدة مناطق بالمملكة، في الوقت السابق واليوم يعلن الترشح المبدئي وفيما يلي ألية الإستعلام الإلكتروني، والمستندات المطلوبة وأهم تعليمات الحضور.

شددت الإدارة الع8امة للقبول المركزي على المقبولين مبدئياً، استكمال إجراءات القبول النهائي لأن القبول المبدئي لا يعني القبول النهائي، وقالت أن الحضور يجب أن يكون بزي رياضي مناسب وفي الموعد والتوقيت المحدد من قبل اللجنة، وأعلنت عن المستندات الواجب توافرها مع المقبولين مبدئياً عند الحضور للمراجعة، وهذا ما سنقدمه لاكم من خلال موقع ثقفني لمتابعينا في المملكة.

رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف jobs.sa. النقر على أيقونة أشعار القبول من الصفحة الرئيسية. تسجيل المعلومات المطلوبة من المتقدم وهي ” رقم الهوية/ تاريخ الميلاد/ الجنس/ الحالة الاجتماعية”. النقر على أيقونة عرض النتائج لتظهر النتيجة تم الترشيح أم لا.

المستندات المطلوبة عند الحضور للمقابلة الشخصية

الحضور بالهوة الوطنية وتكون سارية المفعول.

إحضار نموزج موعد المراجعة الذي تم طباعته أثناء التقديم.

أحضار أصل المؤهل الدراسي “الثانوية العامة” وصورة طبق الأصل منها.

في حالة أن كانت الشهادة من الخارج إحضار أصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم.

إحضار نتيجة درجة أختبار قياس.

عدد 6 صور مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء مكشوفة الرأس يتم تسجيل الاسم عليها من الخلف.

أحضار ملف لحفظ المستندات مع قلم جاف أزرق.

نتائج قبول الأمن الدبلوماسي رجال

أعلنت لجنة القبول أنه يجب الالتزام الكامل بالموعد والتوقيت المحدد للمراجعة وأن شخص يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد والتوقيت المحدد يعتبر متنازل عن حقه في الترشح ولن يلتفت إلي ألأي أعذار يتقدم بها للجنة.

تعليمات الحضور

الحضور في الموعد والوقت المحدد.

الالتزام بالحضور بالزي الرياضي مع ألاهتمام بالمظهر العام.

القبول المبدئي لا يعني القبول النهائي إلا بعد استكمال مراحل القبول المطلوبة.

مهام قوات الأمن الدبلوماسي

بعد إعلان نتائج قبول الأمن الدبلوماسي للرجال نقدم لكم مهام القوات للأمن الدبلوماسي التي تتخصص في حماية المنشآت الدبلوماسية مثل مقر البعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية المتواجدة على أرض المملكة،