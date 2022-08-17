رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي رجال 1444 القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي jobs.sa

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عمر شويل - جدة رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي رجال 1444، من أكثر الكلمات بحثاً الآن بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، عن نتائج القبول المبدئي على رتبة “وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي” رجال، وذلك للعمل في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وحتي يتم استكمال طلبات القبول يجب اتباع عدة تعليمات وإجراءات ليكون القبول نهائي، وحرصاً من موقعنا ثقفني على توفير المعلومات الكاملة والصحيحة، فإننا نضع بين أيديكم تفاصيل الخبر مع الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة.

رابط نتائج قبول قوات الأمن الدبلوماسي رجال 1444

الدخول عبر الموقع الإلكتروني أبشر توظيف “jobs.sa“.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على إشعار القبول.

ثم إدخال بيانات المتقدم.

النقر على عرض النتيجة.

التعليمات والمستندات المطلوبة للمقبولين

الحضور في الموعد المحدد ومكان المقابلة كما هو محدد في نموذج القبول عبر أبشر. طباعة نموذج المراجعة وتقديمه أثناء المراجعة. إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية + 2 صورة منها. أصل شهادة الثانوية العامة أو صورة مصدقه منها أو ما يعادلها. تقديم شهادة المعادلة الصادرة من وزارة التعليم السعودية في حال حصول المتقدم على المؤهل من خارج المملكة. إحضار كافة الشهادات التي تم تسجيلها عبر أبشر أو الدورات التي حصل عليها المتقدم. تقديم نتيجة اختبار القدرات العامة عبر قياس. عدد 4 صور شخصية مقاس 6×4 بخلفية بيضاء مكشوف الرأس. كتابة رقم الطلب واسم المتقدم خلف الصور الشخصية. إحضار ملف لوضع كافة المستندات مع قلم جاف أزرق. الالتزام بالحضور بالزي الرياضي مع ضرورة الاهتمام بالمظهر العام.

القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

تعد قوات الأمن الدبلوماسي أحد أهم الأفرع التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وهي المعنية بحماية السفارات والقنصليات ومقار وزارة الخارجية والشخصيات الدبلوماسية، سواء داخل المملكة أو خارجها من أي اعتداء، هذا وقد أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي عن فتح باب التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي رجال، على رتبة وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي”، وحددت عدة شروط للتقديم على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال رابط أبشر توظيف، ولا يعتبر الإعلان عن نتائج القبول المبدئي على وظائف قوات الأمن الدبلوماسي، بمثابة القبول النهائي نظراً لضرورة تنفيذ باقي الإجراءات ومطابقة المستندات.