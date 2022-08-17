نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور استعلام وحاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننقل لكم الضمان الاجتماعي المطور استعلام وحاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444 ، حيث من الجدير بالذكر انه الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن الضمان الاجتماعي المطور الجديد لذلك في هذا المقال سوف نضع النقاط علي الحروف ونوضح لكم جميع التفاصيل، حيث من المعروف ان المستحقين للضمان الاجتماعي الجديد المطور هم جميع الرجال والنساء فوق سن الستين. العائلات المحكوم عليها: العائلات التي سجن فيها معيلها لأكثر من ستة أشهر. الأشخاص ذوو الإعاقة: المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا وتحت سن 60 عامًا والذين تم اعتمادهم من خلال الفحص الطبي على أنهم غير قادرين على الانخراط في أي عمل أو فقدوا القدرة على العمل بسبب المرض أو الإعاقة.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام عن حالة القبول او الرفض

يرغب العديد من المتقدمين لبرنامج الضمان الاجتماعي في التحقق من حالة الطلبات المقدمة إلى موقع إدارة الموارد على الإنترنت ، وللقيام بذلك ، يجب عليك القيام بما يلي:

أدخل علي الرابط الرسمي لموقع الضمان الاجتماعي الجديد المطور.

أدخل الرقم القومي للمستفيد.

أدخل كلمة مرور في الحقل المقدم.

أدخل كلمة التحقق البشرية في الصورة.

انقر فوق مربع تسجيل الدخول.

انقر فوق الزر “طلب”.

ستظهر صفحة برقم الطلب.

انقر فوق كلمة “حالة الطلب”.

ستظهر حالة الطلب أمامك ، سواء كان قيد المراجعة أو مرفوضًا.

استعلام عن حالة الطلب

من خلال إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، يمكن التحقق من حالة طلبك عن طريق القيام بما يلي:

انتقل مباشرة إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لطلبات الاستعلام.

أدخل رقم السجل المدني.

أدخل رقم الطلب.

اكتب رمز التحقق المرئي في الصورة.

انقر فوق حقل العرض.

سترى حالة الطلب على أنها ناجحة.

حيث تم أطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور في 20 نوفمبر 2021 ، حيث تبنت الجهات القائمة نظامًا وآلية جديدة لتوزيع نتائج الضمان الاجتماعي الجديدة ، للتأكد من أن هذه النتائج سوف تحقق نتائج جيدة. الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً من مواطني المملكة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، واذا كان لديكم اي استفسارات حول الضمان الاجتماعي المطور اترك تعليق وسوف يتم الرد عليكم في اقرب وقت