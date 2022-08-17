نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي 1444 رجال جندي عبر أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي للرجال على رتبة جندي عبر منصة أبشر للتوظيف على محرك البحث “جوجل”، وقد أعلنت اليوم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي والإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن كافة النتائج للمتقدمين إلى الوظائف العسكرية التي تم الإعلان عنها على رتبة وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية الإستعلام عن نتائج قوات الأمن الدبلوماسي للرجال في إطار اهتمامنا بتوضيح كافة الوظائف الحكومية والعسكرية طبقاً لرؤية المملكة العربية السعودية لتقليل أعداد البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، فتابعونا.

نتائج قبول الأمن الدبلوماسي

يُمكنكم الإستعلام عن نتائج القبول المدبئي الخاصة بقوات الأمن الدبلوماسي من خلال منصة أبشر للتوظيف، فقط قم بالنقر على الرابط المظلل ليتم نقلك إلى صفحة الإستعلام عن النتائج إلكترونياً في إطار رؤية المملكة السعودية 2030م بالإهتمام بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على الرقمنة والتقنية الحديثة.

متطلبات الوظيفة

يجب على المقبولين في الوظائف المذكورة إحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ونوضحها لكم جميعاً كالتالي:

أولاً قم بإحضار نموذج موعد المراجعة وطباعته عبر أبشر.

ثانياً عليك إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وصور منها.

ثالثاً إحضار أصل من شهادة الثانوية العامة وصور منها.

رابعاً قم بإحضار أصل الشهادات الإضافية مثل البكالوريوس أو الدبلوم أو أي دورات.

خامساً اجتياز اختبار القدرات العامة.

سادساً احضر أيضاً 4 صور شخصية حديثة مقاس (4*6).

وفي نهاية مقالنا نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا الموضوع الهام والذي يشغل بال الكثيرين في هذه الساعات، ولأي استفسار أو سؤال قم بترك تعليق بالأسفل وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن