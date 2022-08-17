نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض إمكان من الراجحي وتطبيق إمكان وأهم شروط القرض الإضافي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض إمكان من الراجحي وتطبيق إمكان وأهم شروط القرض الإضافي من إمكان. يعتبر بنك الراجحي من أقدم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية وكذلك فهو أكبرها. حيث امتدت فروع بنك الراجحي لتصبح منتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية. كما امتدت فروعه وتوسعاته لتمتد إلى خارج حدود المملكة في مختلف الدول. كما يمتلك الراجحي الكثير من العملاء داخل المملكة سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين داخلها. وأكثر ما يجعل العملاء تزداد في بنك الراجحي هو تقديم المصرف للعديد من الخدمات المصرفية المختلفة. كما إنه يعمل دائما من أجل تقديم العروض والتجديد في هذه الخدمات. كما يعتبر من أكثر هذه الخدمات هو قرض إمكان الذي يقدمه البنك للعملاء. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهم الشروط المطلوبة له والمستندات وكذلك شروط القرض الإضافي من إمكان. كما يمكنك التعرف أيضاً على التمويل الشخصي الإضافي من الراجحي والشروط المطلوبة وطريقة أخذ القرض المؤجل من الراجحي.

شروط قرض إمكان من الراجحي

حيث يعتبر قرض إمكان الذي يقدمه بنك الراجحي للعملاء داخل المملكة العربية السعودية من أهم الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك. ونظراً لأهميته فتزداد عمليات البحث عن الشروط المطلوبة للحصول على القرض. ويمكننا عرض الشروط التي حددها البنك للحصول على القرض كما يلي:

يشترط أن يكون العميل سعودياً ويقيم على الأراضي السعودية كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام وكذلك لا يتخطى ال60 عام أو سن التقاعد وفي حالة التقاعد يجب ألا يتخطى ال70 عام كما يجب ألا يقل الراتب عن 2000 ريال سعودي وفي حالة التقاعد يجب ألا يقل الدخل عن 900 ريال سعودي كما يشترط أن يكون عميل فعال في المصرف يجب وجود سجل ائتماني. كما يمكنك التعرف أيضاً على قرض إمكان بنك الراجحي تعرف على أهم الشروط المطلوبة للحصول على القرض والأوراق والمستندات.

تسجيل الدخول في تطبيق إمكان

وفي حالة توافر جميع الشروط المطلوبة التي حددتها بنك الراجحي في من يرغب في الحصول على قرض إمكان. يتمكن المستفيد من التقديم للحصول على القرض بكل سهولة. كما يمكننا عرض طريقة تسجيل الدخول على تطبيق إمكان الراجحي كما يلي:

أولاً يجب القيام بتحميل تطبيق إمكان

ثم عمل حساب على التطبيق خاص بالعميل

ثم يجب الدخول على خيار التمويل الشخصي

ومنها الدخول على تقديم طلب التمويل

ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ومراجعتها وتقديم الطلب ثم الانتظار لرد البنك.

شروط أخذ قرض إضافي من إمكان الراجحي

حيث يتمكن العميل الذي يتبع شركة إمكان الراجحي من طلب تمويل إضافي أخر من البنك. ولكن حتى يتم الموافقة على طلبه يجب توافر مجموعة من الشروط التي يمكننا عرضها كما يلي:

يشترط أن يكون هناك قرض موجود بسجل ائتماني جيد

كما أنه لا يزيد القرض للقطاع الحكومي عن 2 مليون ريال سعودي

ولكن بالنسبة للقطاع الخاص لا يزيد القرض عن 500 ألف ريال سعودي

كما يجب ألا تتخطى مدة سداد القرض الخمس أعوام.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض إمكان

كما قمنا بعرض وتوضيح الشروط المطلوبة للحصول على قرض إمكان من الراجحي. يمكننا أيضاً عرض أهم المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتمكن من الحصول على القرض. ويمكننا عرض هذه الأوراق كما يلي: