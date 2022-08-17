رابط نتائج اختبار القدرة المعرفيه بالرقم التعريفي 1444 عبر موقع قياس

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عمر شويل - جدة نتائج اختبار القدرة المعرفيه بالرقم التعريفي 1444 يتساءل عدد كبير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن نتائج اختبار القدرة المعرفيه وأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية اليوم عن ظهور كافة النتائج الخاصة باختبار القدرات المعرفية ويمكنك الاستعلام عنها بشكل الكتروني عبر موقع قياس باستخدام الرقم التعريفي وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم بالخطوات طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفيه بالرقم التعريفي.

رابط نتائج اختبار القدرة المعرفيه بالرقم التعريفي 1444

قامت هيئة التقييم والتدريب بالمملكة العربية السعودية بأجراء كافة اختبارات المتقدمة الشهر الماضي ويكون هناك مدة حوالي شهر للإعلان عن النتائج وبالفعل أعلنت الهيئة عن النتائج ويمكنك الان الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

توجه الي موقع قياس الوطني الرسمي للحصول علي نتائج اختبار القدرة المعرفية عبر متصفح الويب.

سيطلب منك كتابة رقم الهوية رقم المرور ورمز التحقق للتأكد من انك لست برنامج روبوت.

قم بالنقر علي خيار تسجيل دخول وتوجه الي خيار الاستعلام عن النتائج.

ستجد العديد من الخيارات المتاحة قم باختيار الاختبار الذي تريد معرفة نتيجته.

بعد الضغط علي الاختبار انتظر ثواني وسوف تظهر لك النتيجة.

كم رسوم اختبار القدرة المعرفية العامة 1444

اعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن رسوم التسجيل في اختبار القدرة المعرفية وتبلغ قيمة الرسوم 200 ريال بالنسبة للتسجيل المبكر واذا قمت بالتسجيل المتأخر فان الرسوم تكون 250 ريال ووفرت هيئة تقويم التعليم إمكانية تسجيل المتقدم 7 مرات ويمكنك التسجيل للمرة الثامنة ولكن بعد مرور 3 سنوات علي التسجيل الأول.

ان اختبار القدرة المعرفية له اهداف عديدة وضعها المركز الوطني للقياس وأهم هذه الأهداف القدرة علي الاستنتاج وفهم المقروء، وأيضا القدرة علي حل كافة المسائل المبنية علي المفاهيم الأساسية الرياضية والكثير من الأهداف المختلفة الأخرى، وبذلك نكون قد وصلنا الي خاتمة موضوعنا ووفرنا لكم بالتفصيل رابط نتائج اختبار القدرة المعرفيه بالرقم التعريفي والرسوم التي عليك دفعها للتقديم.