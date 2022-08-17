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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن تأشيرة مساند 1444.. الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين وذلك من أجل مساعدتهم والوقوف بجانبهم من أجل تسهيل عملية حصولهم على الخدمات التي يرغبون بها وتعتبر المنصة الحكومية ساند هي أهم المواقع الإلكترونية التي تقدم مئات الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمواطنات

رابط الاستعلام عن تأشيرة مساند 1444

ومنصة ساند أطلقتها الحكومة السعودية من أجل عرض العشرات من الخدمات الإلكترونية عليها .

وبشكل خاص الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة العربية السعودية فتسهل الإجراءات.

وترد على الاستفسارات وتوضح شروط الحصول على الخدمة والأوراق اللازمة من أجل التقديم عليها .

ونماذج تقديم طلبات بالخدمة التي يرغب فيها المواطن.

استعلم عن تأشيرة مساند 1444

والخدمات الخاصة بمنصة ساند هي متعددة وجميعها مقدمة بشكل إلكتروني يتم تقديم المواطنين السعوديين عليها .

فيمكنك اختيار الخدمات التي يرغب فيها المواطن وكذلك مشاهدة العروض التي تقدم من مقدمي الخدمات .

من اجل اختيار العرض الأفضل قبل الشراء بجانب ذلك تتيح المنصة خدمة الدفع الإلكتروني بكل سهولة .

وأمان وإتمام إنشاء العقد ويتابع كذلك كافة الإجراءات الخاصة بطلب الاستقدام من خلال حساب المواطن.

استعلام عن التأشيرة برقم الطلب

ويمكن للفرد الاستعلام عن تأشيرة مساند لعام 1444 من خلال نفس المنصة.

وفق تلك الخطوات قم بفتح الموقع الرسمي لمنصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية وبعدها قم بإدخال البيانات المطلوبة .

كرقم الهوية والطلب وبجانب الإقامة وتاريخ الميلاد ومدة انتهاء الإقامة واضغط على بحث وستظهر أمامك نتيجة الاستعلام.

استعلام عن التأشيرة برقم الجواز

الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز 1444 وكذلك تمكن المنصة المواطنين في المملكة العربية السعودية .

من أن يقوموا بالاستعلام عن التأشيرة الخاصة وذلك بالرقم الخاص بجواز السفر وذلك عبر الدخول إلى موقع المنصة الإلكترونية.

ساند وبعدها يمكنك الدخول للاستعلام وبعدها اضغط على استعلام عن التأشيرة برقم الطلب وكذلك إدخال معلومات كاملة.

وشخصية وكذلك رقم الجواز والتأشيرة وبعدها اكتب رمز التحقيق واضغط على استعلام