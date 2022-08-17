نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444 sbis.hrsd متى تنزل دفعة سبتمبر للمستحقين 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من التساؤلات التي تم طرحها من قبل المواطنين السعوديين المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور عن موعد نزول الراب عبر حساباتهم البنكية لشهر سبتمبر والذي أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وذلك ضمانا مع الأسر الأكثر احتياجا في المملكة ورفع مستواهم الاجتماعي هذا وقد أعلنت الوزارة المختصة أن هذه الخدمة متاحة إلى ما لا نهاية على أن يتقدم من يرى نفسه مستوفي لشروط استحقاق هذا المعاش التقدم بطلب والتسجيل في الحصول على هذا المعاش على أن يتم البحث عن مقدم الطلب والبت في طلبة سواء بالقبول أو الرفض وإليكم موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر سبتمبر.

موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه سوف يتم إيداع قيمة المعاش المستحق لكل مواطن عبر حسابه البنكي الذي قد تركه في طلب التسجيل في بداية كل شهر ميلادي وعلى هذا فإنه من المتوقع أن يكون موعد نزول راتب معاش الضمان الاجتماعي المطور في واحد من سبتمبر 2022.

وقد أشارت الوزارة أنها تحرص كل الحرص على عدم تأخير صرف المعاشات عن ذلك اليوم وهذا حرصا من جانبها على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر فقرا في المملكة، ومن الجدير بالذكر أن قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور يتم وصولها لجميع المستحقين من خلال إيداع المبالغ في الحسابات البنكية الخاصة بهم.

كيفية الاستعلام عن موعد الضمان الاجتماعي المطور

في إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة على توفير الوقت والمجهود لأصحاب الرواتب المستحقة والنزول إلى المصارف البنكية للاستعلام عن الرواتب فقد أتاحت خدمة الاستعلام عن الراتب بشكل إلكتروني من المنزل وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: