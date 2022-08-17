نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صك طلاق رقم الهوية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صك طلاق رقم الهوية .. الكثير من المواطنين يطلبون بشكل دائم ويوميًا الاستعلام عن الكثير من الخدمات والصكوك والرواتب وكذلك المعاشات وغيرها ولذا قدمت المملكة العربية السعودية خدماتها الإلكترونية لكافة الوزارات والمواقع وبجانب كافة الاستفسارات والتساؤلات والإجابة عليها في منصات رسمية حكومية للتسهيل والتيسير علي المواطنين فالاستعلام مثلاً عن الصك الخاص بالطلاق يهم الكثيرون إن لم يكن يهم الجميع ففي حالة الطلاق تعين المرأة للحصول على الحقوق كاملة فدعونا نتحدث عنه.

الاستعلام عن صك طلاق رقم الهوية

وصك الطلاق هي الوثيقة القانونية والرسمية التي تعطى للمرأة أو للسيدة المطلقة بصك الطلاق فتوثق أي حالة من حالات الطلاق.

التي تقع داخل حدود المملكة العربية السعودية فتلك الوثيقة معدة خصيصًا من أجل إثبات انتهاء كافة الإجراءات والأوراق الرسمية.

التي تخص الطلاق وتمنحها كافة حقوقها الشرعية والقانونية المحددة في السعودية للمطلقات وكذلك تعتبر بمثابة المستند الموثق والرسمية.

الذي يطلب منها عند طلبها للدعم المادي أو الإعانات أو برامج التمويل من حكومة خادم الحرمين الشريفين.

من أجل معاونتها في تربية وتلبية حاجات أطفالها.

طريقة وكيفية الاستعلام عن طلب صك الطلاق للسيدة المطلقة برقم الهوية

ومن أجل الاستعلام عن هذه الوثيقة أو للصك الخاص بحالة الطلاق عن طريق رقم الهوية الشخصية كل ما عليك فعله هو .

اتباع الخطوات التالية من أجل توفير العناء والوقت عليك فقد شرحت وزارة العدل السعودية تلك الخطوات بالترتيب.

قم بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي والخاص بـ وزارة العدل وبعدها اختار من القائمة الرئيسية التي أمامك خدمة تحديد صك .

وبعدها سيتم تحميل صفحة جديدة تختار منها الاستعلام عن الطلب وبعدها سيطلب منك بعد التحميل رقم الهوية الخاص بك.

وكذلك رقم الطلب وبعدها سيكون أمامك رقم التحقيق المرسل لك عبر الهاتف المحمول ومن ثم قم بالضغط على أيقونة استعلام .

وسيتحول الوضع معك إلى نتيجة الطلب والاستفسار بشكل كامل عن طلب ذلك الصك.

ويمكنك أيضًا الاستعلام من خلال موقع ومنصة ناجز وذلك برقم الهوية أيضًا عن طريق تسجيل الدخول وكتابة بياناتك الشخصية.

والضغط على استعلام إلكتروني وخدمة توثيق الطلاب واكتب رقم الطلب وكلمة المرور ورمز التحقيق.