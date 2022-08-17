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عمر شويل - جدة استحقاق الدعم السكني وشروطه وطريقة التسجيل .. الكثير من الأفراد والأسر وكذلك المواطنين تكون عباراتهم البحثية متشابهة نظرًا لاهتماماتهم الموحدة على مواقع البحث بشبكة الإنترنت فمن ضمن العبارات الأكثر بحثًا هي استحقاق الدعم السكني وكذلك الشروط الخاصة بذلك الاستحقاق فقد عملت حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفي دعم خاص بالسكن للمواطنين وذلك في تعاون واضح مع وزارة الإسكان وذلك بتوفير بعض المشروعات العقارية التي تقوم بمنح المواطنين وحدات سكنية أو حتى تأسيس وتشييد لهم الوحدات بهذا الدعم لكن دعونا نتعرف على تفاصيل هذا الدعم في السطور التالية.

استحقاق الدعم السكني وشروطه وطريقة التسجيل

وقد حددت وزارة الإسكان السعودية عدة شروط من أجل استفادة الفرد من الدعم السكني المقدم من صندوق الدعم السكني.

والبرنامج بالكامل أن يكون الفرد جنسيته سعودي وكذلك ألا يكون قد استفاد من الدعم السكني من قبل.

وبعدها ألا يكون يمتلك أي عقار أو منزل لـ 5 سنوات سابقة لتاريخ تقديم طلب الحصول على الدعم .

وأن يكون ربًا للأسرة جميع أفرادها موجودين ومقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

وألا يقل العمر الخاص بالمتقدم عن 24 سنة.

خطوات التسجيل في الدعم السكني

وبالنسبة للخطوات الخاصة بالتسجيل في الدغم السكني لعام 1444 هـ أن يكون الشخص متوفرًا فيه كافة شروط برنامج الدعم.

وبعدها الدخول على الصفحة الرسمية الإلكترونية لـ منصة سكني وبعدها اضغط على اختيار التسجيل في سكني .

وبعدها قم بتعبة البيانات الخاصة بالتسجيل وهي رقم الهوية الشخصية الوطنية وتاريخ الميلاد .

ورقم التفعيل برسالة على الهاتف المحمول وبعدها تحقق من كافة البيانات وقم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ورقم الهاتف المحمول ورمز التفعيل وبعدها اضغط على تقديم واقرأ كافة الشروط والأحكام .

وقم بالضغط على موافق وبعدها سيتم التحقق من أهلية الفرد .

وفحص الطلب وبعدها سيطرح الموقع الخاص بالمنصة عليك أسئلة بشأن نوع السكن الحالي .

ومراجعة ومعرفة صحة البيانات التي قام بإدخالها المواطن وقم بالضغط بعدها على استكمال.

وبعد انتهاءك من تقديم طلب الحصول على الدعم ستظهر لك رسالة بكلمة تهانينا لقد أكملت الطلب.

وأنت مؤهل للحصول على الدعم وبعدها تقوم بالضغط على منصة السوق الإلكتروني لمعرفة المكان المراد