نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل وبدون تحويل الراتب 200,000 اونلاين للمواطن والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل شخصي يبحثون عن أفضل العروض التمويلية فيفضلون التمويل الشخصي السريع الذى لا يحتاج إلى الكثير من الضمانات لذلك نقدم لك عزيزي القارئ اليوم تمويل شخصي اونلاين لا يحتاج إلى وجود كفيل كما لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري كما أنه متاح أيضاً اونلاين ومن خلال مقالنا سوف نتحدث عن كل تلك التفاصيل.

بدون كفيل وبدون تحويل الراتب 200,000 من شركة التيسير

توفر شركة التيسير للتمويل تمويل شخصي اونلاين لا يحتاج إلى مستندات كثيرة كما أنه متاح للمواطن وكذلك المقيم ويتمتع العميل المتقدم بطلب هذا التمويل بالعديد من المزايا التي يحتاج إليها العميل وهي

التمويل الشخصي من شركة التيسير متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة التيسير بأنه متاح اونلاين.

يستطيع العميل السعودي وكذلك المقيم من طلب التمويل الشخصي من شركة التيسير.

متاح أيضاً القرض الشخصي من شركة التيسير بقيمة مالية ربما تصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

يتميز كذلك تمويل شركة التيسير بأنه لا يحتاج إلى وجود كفيل.

كما يتميز أيضاً قرض شركة التيسير بأنه لا يشترط تحويل الراتب الشهري للمتقدم.

لدى العميل المتقدم أيضاً إمكانية التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.

يحصل كذلك العميل على الإيداع الفوري لمبلغ التمويل في غضون 24 ساعة.

كما يتمكن المتقدم من سداد مبلغ التمويل على أقساط مرنه تبدأ من 12 شهر وربما تصل إلى 60 شهر.

شروط التمويل الشخصي اونلاين من شركة التيسير

القرض الشخصي اونلاين من شركة التيسير متاح للمواطن وكذلك المقيم وبأقل المستندات المطلوبة لطلب التمويل ولكن هناك بعض الشروط البسيطة والتي لابد من توافرها وهي