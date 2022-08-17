نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة مساند لعامل منزلي ومتابعة حالة الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن تأشيرة مساند لعمل منزلي واحدة من أهم الخدمات التي يسعى على طلبها الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية، وعلى هذا فإن هناك العديد من المكاتب التي تعمل على توفير هذه الخدمة من أبناء الوطن أو ربما من دول أخرى مختلفة، وعادة ما يشتهر مسئولي هذه الخدمة من المغتربين عن المملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة مساند

هناك القليل من الخطوات البسيطة والتي عند القيام بها ستتمكن من الاستعلام عن خدمة طلب مساند، فما عليك إلا اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول المباشر على منصة الاستعلام عن طلب تأشيرة من منصة مساند.

عليك إضافة الهوية الوطنية الخاصة بك أو رقم الإقامة الخاصة بك.

قم بتحديد موعد التأشيرة وإدراج تاريخ الميلاد من حيث شهر الميلاد واليوم والسنه وذلك تبعا للخانات الخاصة بها.

عليك إدخال رقم الطلب الخاص بك وذلك في الحقل المخصص له.

ومن ثم عليك الضغط على أيقونة البحث.

ومن ثم ما هي إلا دقائق ويتيح لك النظام الإلكتروني الخاضع له النظام بإظهار النتيجة الخاصة بك وذلك عبر رقم الطلب المدخل وبعد النقر على زر البحث، ستظهر لك النتائج الخاصة بك بتاريخ الطلب ونوع الطلب المقدم.

تقديم تأشيرة العامة المنزلية

قالت منصة مساند أنه يمكن للمستفيدين تقديم طلب تأشيرة العاملة المنزلية من خلال الحساب الشخصي على منصة مساند الإلكترونية، كما يمكن الإطلاع على رصيد الاستقدام من خلال بوابة الهدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية أبشر، من خدمات ديوان عام وزارة الداخلية ثم الاستعلامات الإلكترونية ثم خدمة الاستعلام العام عن رصيد المدفوعات للخدمات المتبقي، كما أنه لا توجد تكلفة خدمة إلكترونية لإصدار تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة وفق لما نصت علية اللوائح المنظمة للخدمة.

وحول متابعة حالة طلب التأشيرة فمن نفس الخدمة الإلكترونية كما يمكن طباعتها من خلال منصة مساند عبر الخدمات الإلكتروني للتأشيرات ومنها الاستعلام عن حالة الطلب

مقدمي خدمة تأشيرة مساند لعامل منزلي

توفر لك المملكة خطوات بسيطة وذلك عن طريق تقديم طلب مساند وذلك عبر اللجوء إلى خطوات بسيطة وسهلة عبر منصة مساند، وقد يحتاج البعض للاستفسار من بعض مقدمي الخدمات، وذلك من خلال زيارة لمقرة تلك الشركات والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:

مكتب كفاح المجد للاستقدام الأهلي، مكتب نسمة أمين للاستقدام، مقر نظام عائض سعد الحويزي للاستقدام، مكتب عبد العزيز حسن معجب الحويزي للاستقدام، شركة الأعمال الذهبية للاستقدام مساهمة مقفلة، شركة الخيار الأمثل للاستقدام، مكتب فترة الإنجاز للاستقدام، مكتب الثمار المباركة للاستقدام، مكتب مكين للاستقدام، مكتب خيارات الاستقدام وغيرهم.

كما يمكن الاعتماد على المنصة الإلكترونية في الاستعلام وتقديم الطلب واتباع التعليمات التي وضعتها الجهات المسئولة عن تنفيذ الخدمة.