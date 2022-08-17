نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج قبول الكليات العسكرية وزارة الدفاع في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج قبول الكليات العسكرية وزارة الدفاع 1444. يمكن الاستعلام عن نتائج القبول في الكليات العسكرية من خلال بوابة القبول الموحد حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية وسوف نقوم بمعرفة الاستعلام إلكترونيا ومعرفة النتيجة.

إعلان نتائج القبول في كلية العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية إعلان نتيجة القبول المبدئي في الكليات العسكرية ويتم اختيار المقبولين بعد إتمام الشروط التي حددتها وزارة الدفاع السعودية.

الاستعلام عن نتائج قبول الكليات العسكرية 1444

يمكن الاستعلام عن نتائج قبول الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع.

إدخال اسم المستخدم بشكل دقيق وصحيح.

إدخال كلمة المرور للمستخدم بشكل صحيح ودقيق.

الضغط على مفتاح تسجيل الدخول.

تحديد تبويب الخدمات.

ثم اختيار استعلام عن نتائج وزارة الدفاع.

كتابة رقم الهوية الوطنية للمستخدم.

ثم النقر على استعلام.

سوف تظهر النتيجة أما بالقبول أو الرفض.

شروط القبول في الكليات العسكرية السعودية 1444

حددت الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم إلى الكليات العسكرية ومنها كما في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عمر المتقدم من 17 عاما وحتى 22 عاما.

زوجة المتقدم سعودية الجنسية إذا كان متزوجا.

شهادة الثانوية العامة حديثة وجديدة.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

قدرة المتقدم على اجتياز اختبارات الكليات العسكرية.

عدم وجود قضايا مخلة بالشرف والأمانة على المتقدم.

إجراء الفحص الطبي الشامل على المتقدم.

اجتياز المقابلة الشخصية للمتقدم.

الإطلاع على شروط قبول الكليات العسكرية.

عدم طرد المتقدم من الكليات في المملكة العربية السعودية.

مزايا يتمتع بها طالب الكليات العسكرية

يتمتع المتقدم في الكليات العسكرية داخل المملكة العربية السعودية بعدد من المزايا وهي كما في التالي:

حصول المتقدم على تأمين طبي عسكري شامل.

تقديم راتب شهري للمتقدم خلال الإجازات.

تتكفل الكلية بجميع مصاريف الدراسة للمتقدم.

حصول الطالب على أجازة مرضية.

العمل على توفير وسائل المواصلات ذهاب وإياب من وإلى الكلية.

حصول الطالب على رتبة الملازم عند التخرج من الكلية.

حصول الطالب على جميع المستلزمات الدراسية والزي العسكري طوال مدة الدراسة في الكلية.

الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية

يوجد العديد من الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية منتشرة في جميع أنحاء المملكة وهي كما في التالي:

كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي.

كلية الملك فهد الأمنية.

كلية الملك خالد العسكرية.

كلية الملك فهد البحرية.

كلية الملك فيصل الجوية.

كلية الأمير سلطان العسكرية.

كلية الملك عبد العزيز الحربية.

معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية.

معهد قوات الدفاع الجوي.

معهد اللغات العسكري.

المعهد الملكي الفني للقوات البرية.

معهد الدراسات المساحية العسكري.

المعهد الثانوي الصناعي.

معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية.

مركز ومدرسة قوة الصواريخ ألاستراتيجية.

رابط الاستعلام عن قبول الكليات العسكرية

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول في الكليات العسكرية داخل المملكة العربية السعودية من خلال الذهاب إلى بوابة القبول الموحد الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع السعودية بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور للمستخدم.

ونكون بذلك تعرفنا على الاستعلام عن نتائج القبول في الكليات العسكرية وكذلك شروط القبول في الكليات العسكرية ومزايا التسجيل في الكليات العسكرية والكليات العسكرية الموجودة في السعودية وأيضا رابط الاستعلام عن قبول الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية.