نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل الدعم الزراعي وخطوات الاستعلام على الدعم الزراعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل الدعم الزراعي وخطوات الاستعلام 1444 / 2022م. يعد الدعم الزراعي من أهم البرامج التي تعمل عليها وزارة الزراعة والمياه والبيئة في المملكة العربية السعودية حيث يهدف البرنامج إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الزراعة والعمل على مساعدة صغار الماشية في زيادة الإنتاج للماشية وتحسين الدخل المادي لهم.

ماهو الدعم الزراعي

برنامج الدعم الزراعي التابع لوزارة الزراعة والمياه والبيئة في المملكة العربية السعودية والذي يقوم على تقديم الدعم المالي للمزارعين وأصحاب الماشية وذلك من خلال العديد من الشروط والضوابط التي حددتها وزارة الزراعة والمياه والبيئة في المملكة.

متى ينزل الدعم الزراعي وخطوات الاستعلام

حددت وزارة الزراعة والمياه والبيئة في المملكة العربية السعودية أن أول أيام الشهر الثلاثة هي مواعيد صرف المعونة الخاصة بمعونة الدعم الزراعي هو ميعاد صرف الدعم لشهر سبتمبر.

خطوات الاستعلام عن الدعم الزراعي 2022م

يمكن الاستعلام من خلال وزارة الزراعة والمياه والبيئة في المملكة العربية السعودية كما في التالي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة والمياه والبيئة.

ثم تحديد الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار خدمات أستعلام.

النقر على برنامج دعم الماشية.

ملئ وتعبئة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل دقيق.

إدخال رمز التحقق المرئي بشكل دقيق.

ثم النقر على زر الاستعلام.

شروط الحصول على الدعم الزراعي 1444

وضعت وزارة الزراعة والمياه والبيئة في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط للحصول على الدعم الزراعي وذلك من خلال الطريقة التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المتقدم لا يعمل في القطاع الخاص أو العام.

عمر المتقدم يزيد عن 21 عاما.

وجود البطاقة الصحية للمتقدم.

أن يكون المتقدم من صغار مربي الماشية.

وجود حساب بنكي خاص بالمتقدم.

المتقدم لا يسكن في مراكز الإيواء.

رفع طلب الدعم المقدم على البوابة الإلكترونية.

وجود المتقدم في المملكة العربية السعودية عند الاستفادة من الدعم المقدم.

العمل على الالتزام بالشروط الصحية للماشية التي حددتها وزارة الزراعة والمياه والبيئة.

رابط الاستعلام عن الدعم الزراعي

يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة والمياه والبيئة وذلك للاستعلام عن الدعم الزراعي والاستفادة من جميع الخدمات ومعرفة مواعيد الصرف للدعم من خلال الموقع.

وفي النهاية نكون تعرفنا على متى ينزل الدعم الزراعي وخطوات الاستعلام ومعرفة خطوات الاستعلام عن الدعم الزراعي وكذلك شروط الحصول على الدعم الزراعي وأيضا رابط الاستعلام عن الدعم الزراعي المقدم من وزارة الزراعة والمياه والبيئة في المملكة العربية السعودية.