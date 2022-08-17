نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوال من زين بالتقسيط .. تعرف على الشروط والأنظمة المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جوال من زين بالتقسيط أصبح من الأمور اليسيرة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تضع شركة زين شروط بسيطة للحصول على الجوالات بنظام التقسيط، كما أنها تقدم عروض هائلة على كافة الماركات المشهورة، وفي المقال نتعرف سويًا من خلال موقع ثقفني على كافة الشروط اللازمة ومزايا التقسيط من زين والأنظمة المتاحة.

شروط الحصول على جوال من زين بالتقسيط

يستطيع العملاء الحصول على مجموعة متنوعة من الهواتف بنظام التقسيط عبر شركة زين للاتصالات في السعودية، وذلك عند توافر بعض الشروط المتمثلة فيما يلي:-

يمكن تقسيط سعر الجوال على عام كامل أو عامين حسب إمكانيات العميل مع إضافة نسبة فائدة.

متاح للعملاء المشتركين في إحدى باقات الشباب نظام التقسيط بدون فوائد.

لا تقوم الشركة بتوقيع غرامات على العميل عند التأخر في سداد الأقساط المستحقة.

يشترط أن يقوم العميل بسداد 3 فواتير على الأقل.

كما يجب عليه أن يتقدم للشركة بما يثبت إمكانيته على سداد الأقساط في المواعيد.

تتراوح قيمة القسط الشهري ما بين 100 ريال حتى 400 ريال كحد أقصى.

التزام العميل بالباقة الحالية لمدة عامين على الأقل.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام والالتزام ببنود العقد الذي تم إبرامه مع الشركة.

مزايا شراء جوال من زين بالتقسيط

تتيح شركة زين للاتصالات عدة مزايا لعملائها عند شراء جوالات بالتقسيط، من أبرزها التالي:-

توفر للعملاء مجموعة متنوعة من أشهر ماركات الهواتف الذكية.

تتيح إمكانية التقسيط بدون فوائد للعملاء المشتركين في باقات الشباب.

تقديم خصومات هائلة تصل إلى 60% من السعر الأصلي للهاتف.

إمكانية التقسيط على عام واحد أو عامين حسب ميزانية العميل.

في حالة عدم توافر جهاز معين يرغب به العميل، تقوم الشركة بتوفيره في أسرع وقت.

الأنظمة المتاحة للتقسيط

متاح نظامين للتقسيط داخل شركة زين للاتصالات، تتمثل في التالي:-

الدفع الشهري:- يقوم العميل بالتوجه إلى أي من فروع زين لسداد القسط المستحق بشكل شهري.

يقوم العميل بالتوجه إلى أي من فروع زين لسداد القسط المستحق بشكل شهري. الخصم المباشر:- يتم خصم قيمة القسط الشهري تلقائيًا في الموعد المحدد من قيمة فاتورة الباقة، وذلك بالنسبة للأفراد المشتركين في أي من الباقات الشخصية.

الأوراق المطلوبة لشراء هاتف بالتقسيط من زين

يستلزم على العميل تقديم بعض الأوراق للحصول على هاتف بالتقسيط، وتشمل الآتي:-