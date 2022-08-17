نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع فروع وأسعار مطعم البيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم البيك من أشهر وأكبر مطاعم البروست في المملكة العربية السعودية، حيث يشتهر بأسعاره الجيدة مقابل الخدمة عالية الجودة والمعاملة الحسنة داخل جميع فروعه التي تنتشر على مستوى محافظات ومدن المملكة، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني عناوين كافة فروع البيك وأسعار الوجبات والساندوتشات والمشروبات.

مزايا مطعم البيك

يتمتع المطعم بعدة مزايا تجعله مختلف عن غيره من مطاعم الوجبات السريعة الأخرى في السعودية، ومن أبرزها ما يلي:-

يشتهر المطعم بالوجبات المميزة والخدمة ذات الجودة العالية والمعاملة الحسنة للعملاء مما يزيد الإقبال عليه.

تعتبر أسعار الوجبات بسيطة مقارنة بالجودة وأسعار المطاعم الأخرى.

تقدم وجبات سريعة ومشروبات وأطباق جانبية.

ينفرد المطعم بالخلطة السرية التي تميز وجباته وتمنحها مذاق شهي وطعم مختلف.

يمتلك المطعم عدد هائل من الفروع تنتشر على مستوى مدن المملكة، كما يمتلك بعض الفروع خارجها.

عناوين فروع مطعم البيك

يمتلك البيك عدة فروع موزعة على مدن المملكة العربية السعودية، وتتمثل عناوينها فيما يلي:-

فرع بني مالك: شارع فلسطين، جدة، السعودية، رقم الهاتف: 677728612966، يفتح أبوابه 11 صباحًا حتى 2 ليلاً.

فرع المحمدية: المحمدية، جدة، السعودية، رقم الهاتف: 677728612966.

عنوان فرع البغدادية: البغدادية الشرقية، طريق الملك خالد، جدة، رقم الهاتف: 2245244800966.

فرع الشاطئ: طريق الكورنيش، جدة، السعودية، رقم الهاتف: 677728612966.

فرع العزيزية: طريق المسجد الحرام، مكة المكرمة، رقم الهاتف: 286677712966.

عنوان فرع سوق الضيافة: الزاهر، مكة المكرمة، السعودية، رقم الهاتف: 2245244800966.

فرع السويدي: شارع الأبراج، الرياض، طريق عائشة بنت أبي بكر.

فرع الطائف: مجمع قلب الطائف، شبرا، أبو بكر الصديق، الطائف.

عنوان فرع الهلالية: محطة سفن بلس، البكيرية، طريق الرياض القصيم السريع.

منيو فطور مطعم البيك

تتنوع وجبة الفطور في البيك، ومنها ما يلي:-

ساندوتش بيض عادي بسعر 4 ريال.

ساندوتش بيض بالجبنة بسعر 5 ريال.

وجبة فلافل البيك بسعر 7.5 ريال.

سناك الفلافل بسعر 2.5 ريال.

ساندوتش شرائح فراخ مشوية مع الجبنة بسعر 6.5 ريال.

منيو الساندوتشات

كما تتنوع الساندوتشات داخل البيك وتشمل الآتي:-

بيج ساندوتش البيك دجاج مسحب بسعر 10 ريال.

ساندوتش فيليه الفراخ بسعر 11 ريال.

ساندوتش فيليه السمك بسعر 11 ريال.

متوفر ساندوتش برجر الدجاج بسعر 3 ريال.

ساندوتش الجمبري بسعر 10.5 ريال.

منيو وجبات البيك

يحتوي منيو الوجبات على الآتي:-