نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق برنامج الدعم السكني و رابط التسجيل في الدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بعض المنتجات السكنية المدعمة بغرض تأمين المنازل والتي تستهدف بها محدودي الدخل، والأسر الفقيرة أو المطلقات والارامل وبعض الفئات الأخرى التي تحتاج إليه، ولكن قد أوضحت بعض الشروط الواجب توافرها قبل القيام بالتقديم، وبعض المستندات والأوراق المطلوبة أيضًا وذلك حتى يتم الاستفادة ببرنامج الدعم السكني، والآن من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على هذه الشروط بشكل تفصيلي.

شروط استحقاق برنامج الدعم السكني

لقد أعلن برنامج الدعم السكني على الصفحات الرسمية الخاصة به على مواقع السوشيال ميديا على أهم الشروط التي لابد توافرها حتى يتم استحقاق الدعم السكني لعام 1444 والشروط هي كالاتي:

الشرط الأول هو الجنسية، والذي يشترط من خلاله حصول الأسرة بالكامل على الجنسية السعودية وهي التي تشمل كلًا من الزوج والزوجة والأبناء الغير متزوجين والذي لم يتخطى أعمارهم ٢٥ عامًا سواء ذكور أو إناث.

شرط السن، وهو يشترط من خلاله أن لا يقل سن المتقدم على الدعم السكني عن ٢٥ عامًا، ولكن يستثني من هذا الشرط بعض الفئات المحدودة، مثل المطلقة أو الأرملة التي تم طلاقها منذ أكثر من سنتين، أو بعض الاخوه الذي المتوفى أباهم.

وايضًا شرط المسكن، وهو أن لا يكون الأسرة لديها مسكن مناسب متكامل وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل سابقة، ويتوقف المسكن المناسب حسب هذا الشرط على المساحة، ونوعية البناء.

الإقامة داخل السعودية، لابد من إقامة الأسرة بالكامل داخل المملكة العربية السعودية.

شرط الدعم، وهو أن تكون الأسرة المقدمة الاستحقاق من الدعم السكني لك تكن مستفيدة من أي برنامج آخر حكوميًا أو خاصًا.

وفي النهاية لابد أن تستمر هذه الشروط موجودة لدى المتقدمين من وقت التقديم على الدعم السكني والتسجيل به وحتى الحصول على الدعم السكني، وإذا أخل اي شرط خلال هذه المدة تفقد الأسرة أهليتها في الحصول عليه.

رابط التسجيل في برنامج الدعم السكني

يمكن من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالدعم السكني تسجيل طلب الحصول على الدعم بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة وهذا الرابط هو https://sakani.sa/user-profile، ويتم اتباع بعد ذلك الخطوات المطلوبة للتسجيل، وإدخال كافة البيانات