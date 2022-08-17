نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم على المبالغ المستحقة في حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تقديم على المبالغ المستحقة في حساب المواطن من الطرق التي يبحث عنها المواطنين السعوديين. حتى يتيح ذلك للمستفيدين من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية الاعتراض على المبالغ المودعة في حساباتهم المصرفية. حيث يشرح الموقع كيفية الاعتراض على مبلغ الاستحقاق لحساب المواطن. كما يعد برنامج حسابات المواطنين أحد ركائز التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية. حيث يعمل البرنامج على تقديم المساعدة الحكومية للفئات الصحيحة بطريقة تساهم في العدالة الاجتماعية وتضمن الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة والإمكانات الوطنية. إلى جانب التنمية المستدامة للجيل القادم. وهذا ما سوف نتعرف على خطواته وشروطه من خلال المقال التالي.

طريقة تقديم على المبالغ المستحقة في حساب المواطن

حتى يتمكن المواطن من الاعتراض على المبلغ المستحق له في حساب المواطن. عليه أن يقوم بكل من الخطوات التالية:

في البداية، يجب على المواطن أن يقوم بالدخول على الموقع الرسمي لـ حساب مواطن.

بعد ذلك، يجب عليه أن يدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المتوفرة.

ثم أدخل رمز التحقق المرئي وانقر فوق حقل تسجيل الدخول.

في الخطوة التالية، يجب انقر فوق أيقونة الشكاوي، ثم أدخل البيانات المطلوبة.

قم بتحميل المستندات والمستندات التي تؤكد حقك في الاعتراض.

ثم انقر فوق حقل إرسال الشكوى.

يكون على المواطن بعد ذلك الانتظار الجهات المختصة للنظر في مضمون الشكوى.

كما يرجى التحقق من حسابك والبريد الإلكتروني للرد على اعتراضك على المبلغ.

متى يحق للمواطن تقديم اعتراض على مبلغ الاستحقاق؟

طلبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من المستفيدين برنامج حساب المواطن الطعن في المبالغ المستحقة في حالة حدوث خطأ فقط من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ولكن يجب على المواطن أن يتعرف على طريقة تقديم على المبالغ المستحقة في حساب المواطن بعد الموعد النهائي.

حيث يمكن أن يقوم بالإيداع النقدي في الحساب المصرفي للمستفيد حيث ستظهر أيقونة “الشكوى” على حساب المواطن.

كما قالت الوزارة إنه في حال قبول الاعتراض، سيتم تعويض المواطن عن المبلغ المُستحق الذي لم يتلقاه.

و التي اعترض فيها على مبلغ الاستحقاق، بحيث يكون الموعد النهائي لتقديم استئناف لكل دورة استحقاق ثلاثة أشهر.

ولكن الجدير بالذكر في النهاية، أنه عند التعرف على طريقة تقديم على المبالغ المستحقة في حساب المواطن، يجب مراعاة بعض الأمور. حيث يكون من بينها على سبيل المثال تأكد من أن سعر اغلاق حساب المواطن على البوابة يطابق المبلغ المودع في الحساب المصرفي. إلى جانب التحقق من المبلغ المستحق والتأكد من أنه يطابق المبلغ المودع في حسابك المصرفي. بالإضافة إلى التحقق من أهلية جميع المرؤوسين.