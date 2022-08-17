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عمر شويل - جدة نظام الانضباط الوظيفي الجديد بتسائل الكثيرين عن النظام الجديد الذي تم تطبيقه في المملكة العربية السعودي بقرار من مجلس الشورى كأحد الأنظمة المعلن عنها بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وهدفه هو حماية الوظيفة العامة وأداء الموظفين في الجهات المختلفة سواء القطاع العام أو الخاص وأكد خادم الحرمين الشريفين أن العمل على نظام الانضباط الوظيفي الجديد يكون محققًا لمصالح الحكومة بعد أن تم إعلان الإصدار عنه وقبول طلب تعديلاته ومن المتوقع الحصول على التعديلات التي صدرت عن طريق ملف كامل بصيغة pdf والذي يصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت ليتمكن الجميع من الإطلاع عليه وتعديلاته ومعرفة ما هو النظام الخاص بالانضباط الوظيفي.

نظام الانضباط الوظيفي الجديد

وكنظام حديث يعتبر من اهم الأنظمة حماية للنظم العامة فيعمل على تسيير المؤسسة أو المرفق في القطاع العام على أكمل وجه.

وكذلك في القطاع الخاص بطريقة منتظمة ومنظمة ويدعم الولاء وجودة الموظفين ويحترم حقوق المؤسسة.

ويحافظ على حقوق العاملين بتنمية وتطوير البيئة التي يعملون بها بأسلوب آمن وعلمي بلا مخاطر .

كل ذلك من أجل تحفيز الموظفين بشكل متوافق مع شروط ومعايير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية .

والتي أعلن عنها من قبل بواسطة الهيئة العامة لمجلس الشورى ويتضمن النظام الجديد لأداء الموظف الحسن.

والذي يتقاضى مع عمليات التطوير المستمرة لتكتمل رؤية المملكة.

وسنذكر الأكثر عن نظام الانضباط الوظيفي الجديد من أجل تسهيل فهمه للموظفين والقراء.

ويسعى إلى تحديث العمل في المؤسسات العامة والخاصة فيحفز الموظفين بقوة على العمل بطريقة جادة ويشجع الانضباط والالتزام.

وتعديل سلوك الموظفين ويوفر مكافآت متعددة للعمال ويشجعهم على التطور توفير طرق تحفيز جديدة لإنتاجية أكبر .

يهتم بتعديل اللوائح الخاصة بوزارة الموارد البشرية لتجعلها تتوافق مع مصلحة العمال.

وبالنسبة للتعديلات فقد اقترح مجلس الشورى بعضها ليتناسب مع القطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

فقالت الحكومة أنها ستضع المواد الأولى والخامسة عشر والسابعة عشر والعشرين من أجل ملائمة المواد والنظام لكل الوزارات.

وكذلك الهيئات بالمملكة السعودية.