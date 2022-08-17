نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تصحيح وضع زواج بدون تصريح 2022 توثيق عقد زواج طرف سعودي من غير سعودي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تصحيح وضع زواج بدون تصريح 2022 وضعت الحكومة السعودية فروض علي المواطنين الذين يرغبون في الزواج من امرأة اجنبية ولابد علي المواطن ان يقوم بتوثيق ذلك والحصول علي تصريح للزواج من اجنبية وفي حالة عدم حدوث ذلك يتعرض المواطن لعقوبات ولذلك نوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني كافة التفاصيل المتعلقة بـ طريقة تصحيح وضع زواج بدون تصريح.

طريقة تصحيح وضع زواج بدون تصريح 2022

هناك العديد من الطرق المختلفة لـ تصحيح وضع زواج بدون تصريح ونوفر لكم في السطور التالية خطوات التصحيح بشكل الكتروني من خلال امارة مكة ويمكنك أتباع الخطوات التالية لمعرفة الطريقة وهي:

توجه مباشرة الي موقع امارة مكة المكرمة عبر متصفح الويب علي الجوال أو الحاسوب.

بعد ذلك توجه الي خيار الخدمات الالكترونية المتواجد في الصفحة الرئيسية.

ستجد العديد من الخيارات المختلفة قم بالنقر علي خيار تصحيح وضع زواج.

اقري كافة الشروط والاحكام المتواجدة امامك وقم بالموافقة عليها واضغط علي التالي.

سيطلب منك ادخال العديد من البيانات وهي رقم الهوية والاسم بالكامل والجنسية والعنوان والبريد الالكتروني وغيرها من البيانات الأخرى.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك بدقة ومراجعتها مرة اخري ثم انقر علي خيار التالي.

سوف يطلب منك بعد ذلك رفع الوثائق والمستندات المطلوبة لتصحيح وضع الزواج بعد رفعها قم بالضغط علي إيصال الطلب.

وبذلك تكون قد قدمت طلب تصحيح وضع زواج بدون تصريح 2022 بنجاح.

انتظر الرد والموافقة ويتم المتابعة من خلال موظف خاص للرد علي الطلبات.

طلب توثيق عقد زواج طرف سعودي من غير سعودي (تصحيح وضع زواج)

هناك بعض المستندات التي سوف تحتاجها اثناء تقديم طلب تصحيح وضع الزواج وأبرزها هي: