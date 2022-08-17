الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية 1444 رابط تسجيل جديد sbis hrsd

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عمر شويل - جدة نوفر رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية والاستحقاق للأفراد والأسر المتقدمين على نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه يتم إشعار المتقدمين الذين قاموا بإكمال الملف الموحد بنتيجة الأهلية والاستحقاق بعد تقديم الطلب بفترة زمنية لا تتجاوز الخمسة وعشرون يوماً، ويكون الطلب المقدم خلال هذه الفترة “تحت التدقيق”.

كما أوضحت شروط الضمان الاجتماعي الواجب توافرها فيمن يرغب بالتقديم للالتحاق بالبرنامج الجديد، وأعلنت عن الحد المانع للضمان الاجتماعي الذي إن تم تجاوزه فلن يتم الحصول على المعاش، وإن لم يتم تجاوزه فيحصل المتقدم على مبالغ الدعم في حال انطباق باقي شروط الاستحقاق عليه، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد الرسمي عن طريق النت إلكترونياً، إلى جانب معرفة شروط الضمان المطور للمتقدمين، ومتابعة أخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية بالسجل

تم الإعلان عن نفاذ الضمان الاجتماعي المطور وبدء سريانه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي بعد إجراء عدداً من التطويرات على آلياته مستهدفاً جميع المواطنين من أصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة المنطبقة عليهم شروط الاستحقاق المعلنة، حيث تم إطلاقه لضمان حياة كريمة للأشخاص الأكثر حاجة للمال من أجل تغطية احتياجاتهم الأساسية لمجابهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وذلك من قبيل إقرار المملكة بأن لكل مواطن الحق في العيش حياة كريمة والحصول على مستوى من المعيشة يكفي للمحافظة على صحته ورفاهيته له ولتابعيه بشكل كامل، وتشتمل الاحتياجات الأساسية التي من المقرر المساعدة في توفيرها على المأكل والملبس والصحة والخدمات الاجتماعية اللازمة، كما للمواطن الحق في تأمين الحالة المعيشية حال البطالة والمرض أو العجز والشيخوخة والترمل أو أي سبب أخر من الأسباب الخارجة عن الإرادة.

ويتاح الاستعلام عن حالة الطلب المقدم في الضمان الاجتماعي المطور من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق النت، حيث يتم الاستفسار عن حالة الطلب من خلال تسجيل دخول موقع الضمان الاجتماعي الجديد بتعبئة الهوية وكلمة المرور، ثم النقر على أيقونة “الطلبات”، وستجد رقم الطلب وحالته، قم بالنقر على حالة الطلب، وستظهر لك حالته سواء تحت التدقيق أو غيره.

ويجب الانتباه إلى أن حالة طلبك إن كانت تحت التدقيق فهذا يعني أن الجهة المختصة تقوم بدراسة الطلب وفق القائمة، أما إن صدر القرار بعد القبول، فيمكن الضغط على “غير مؤهل” لمعرفة سبب عدم التأهل، وفي هذه الحالة يمكنك التقديم مرة أخرى عن طريق الضغط على زر إعادة التقديم بعد تفادي أو تصحيح الأخطاء أو الأسباب التي أدت لعدم التأهل في البرنامج، ويمكن دخول منصة الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية والاستحقاق (sbis.hrsd.gov.sa).

استعلام حالة الضمان الاجتماعي المطور 1444

بدأت الوزارة في إرسال رسائل نصية على الجوالات المسجلة في النظام تفيد بصدور نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي المطور للمتقدمين من أصحاب الطلبات المكتملة، حيث من المقرر أن يتم إصدار نتائج الأهلية والاستحقاق بشكل تدريجي، وقد تغيرت حالة الطلب من تحت التدقيق إلى (مؤهل – غير مؤهل) لبعض المستفيدين.

كما ظهرت الحالة في الحسابات (تم التحقق بنجاح – عدم التحقق)، ويرجع عدم التحقق لوجود خطأ في رقم الحساب المصرفي أو لأنه ليس باسم المتقدم، لذلك يجب على كافة المستفيدين التأكد من كتابة الآيبان بشكل صحيح، وقد أوضحت الوزارة أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور، حيث لا يتم تحقق الأهلية بناءً على البيانات الواردة من المصدر وهي كالتالي:

(عدد المركبات لا تزيد عن مركبة واحدة- حالة السجن – التواجد خارج المملكة ما يزيد عن 12 شهر – توفر عدد العمالة المهنية 1 أو أكثر – عدد العمالة المنزلية أكثر من 2 – تجاوز الدخل الشهري لأفراد الأسرة الحد المانع للضمان الاجتماعي).

ويرجى العلم أن المتقدم المؤهل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي يتم احتساب المعاش له وفقاً للتالي (1100 ريال لعائل الأسرة + 550 ريال لكل تابع من التابعين)، وهذا هو الحد الأعلى المحتسب لقيمة المعاش المقرر الحصول عليه، ومن يرغب في الإطلاع عل نتائج الأهلية والاستحقاق أو الإطلاع على حالة الطلب، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الاجتماعية لاستقبال طلبات التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1444، كما أكدت على إمكانية الاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق بعد الانتهاء من التقديم على البرنامج نجاح ومرور مدة 25 يوماً من خلال المنصة أيضاً عن طريق أيقونة “الطلبات”.

ويتم إنشاء حساب مستخدم جديد أولاً من خلال تعبئة الهوية والجوال وتاريخ الميلاد بالهجري، ثم كتابة رمز التحقق والموافقة على الشروط والأحكام، ثم تعبئة رمز التحقق المرسل في رسالة نصية على الجوال لتفعيله، وسيطلب النظام تعبئة الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول وإكمال الملف الموحد للمستحق الراغب في تحقيق الاستفادة من الدعم الموجه لأصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة.

ويبدأ الملف المراد إكماله بالمعلومات الشخصية التي تشتمل على بيانات ثابتة لا يمكن التعديل عليها مثل الهوية وتاريخ الميلاد والاسم، والمسترجعة التي تم عرضها من جانب الجهات الحكومية ذات الصلة، ويمكن تعديلها وفق الأوضاع الحالية حال وجود اختلاف في البيانات، وبيانات جديدة وهي المطلوب إدخالها وتسجيلها لإكمال الملف.

ثم الإجابة على الأسئلة المطروحة وهي عن الحالة الاجتماعية ومن مستفيدي الضمان وهل من ذوي الإعاقة أم لا، ثم إدخال رقم الحساب البنكي آيبان المسجل “باسم المتقدم”، وبعد الانتهاء من تعبئة بيانات المتقدم الشخصية يتم النقر على حفظ البيانات لحفظ المعلومات المسجلة بشكل صحيح، ثم البدء في الخطوة التالية وهي تعبئة بيانات السكن كما هو في العنوان الوطني.

حيث يتم إدخال كافة تفاصيل العنوان من حيث المنطقة والمدينة والحي والشارع ورقم المبنى وصندوق البريد والرمز البريدي ورقم الوحدة والرقم الإضافي، ثم تحديد نوع السكن، ثم الضغط على حفظ، ليتم الانتقال لخانة الدخل، وهنا يجب الإفصاح عن كافة أنواع الدخل لجميع أفراد الأسرة كما هو موضح بالفيديو التالي:

طريقة حساب نظام الضمان الاجتماعي الجديد

يتم تقييم حالة المتقدم بناءً على عدد من العوامل المؤثرة على المعاش، حيث تم بناء الضمان الاجتماعي المطور على عدد أفراد الأسرة الذين يسكنون في منزل واحد، وقيمة الدخل الشهري للعائل والتابعين له، والثروات والأصول المملوكة للمتقدم والنفقات، ويتم احتساب نصف الراتب فقط سواء كان من راتب شهري أو عائد من نشاط تجاري، حيث اعتمدت الوزارة 50% من الدخل المكتسب فقط.

ويُضاف إليه الدخل غير المكتسب من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو دعم ريف أو أو حافز أو مكافآت الطلاب وغيرهم باستثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة، فلا يتم احتسابهم ضمن الدخل غير المكتسب، ثم تتم مقارنة مجموع إجمالي الدخل المحتسب بالحد الأدنى أو الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور (1100 ريال للعائل + 550 ريال لكل تابع).

وبعد الانتهاء من تقديم الطلب عبر المنصة، يتم الإشعار بنتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال رسالة نصية على الجوال بعد مرور عشرون يوماً من تاريخ التسجيل في الضمان المطور بعد الانتهاء من عملية التحقق والتدقيق للبيانات، ويتم صدور القرار إما بقبوله أو رفضه مع التسبيب، ويمكن دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على الطلبات.

وقد أكدت الوزارة على أن برنامج الضمان الاجتماعي قد صدر مشتملاً على بعض التعديلات التي من شأنها تطوير البرنامج حتى يشمل فئات أكثر مما كان سابقاً وفق النظام القديم، حيث من المستهدف مراعاة حالة بعض الفئات الأكثر حاجة للدعم، بحيث يكون الدخل هو المعيار الأساسي في القبول بالبرنامج، فمتى ما كان الدخل الشهري للمتقدم أقل من احتياجات الأسرة، فيتم شمولهم بمعاش الضمان الاجتماعي المطور 1444.

نظام الضمان الاجتماعي المطور للمطلقة

تم التأكيد من جانب حساب العناية بالعملاء الرسمي على تويتر في رده على أحد المتابعين على أن كافة الأفراد الذين يقيمون في مسكن واحد يُنظر لهم على أنهم أسرة واحدة لها عائل واحد والبقية يسجلون تابعين له، وهنا تتضح مشكلة المطلقة وأبنائها الساكنة مع أسرتها والدها أو غيره، فهل تتمكن المطلقة من التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور كأسرة مستقلة أم لا؟

هنا أوضح برنامج الضمان الجديد على أن هناك فارقاً بين المرأة المطلقة التي لديها ابن أو أكثر والتي ليس لديها أبناء، فالمطلقة التي لديها أبناء يمكنها التسجيل في الضمان الاجتماعي كأسرة مستقلة حتى وإن كانت تقيم مع أسرتها، وتحصل على المبلغ المقدر للعائل “1100 ريال”، ويجب عليها إضافة المقيمين معها في ذات المسكن كتابعين لها، وذلك عند تعبئة بيانات الملف الموحد “بيانات التابعين”.

ويجب العلم أن المطلقة التي لديها ابن أو أكثر لا تحتاج لإثبات استقلالية السكن، وإنما فقط إضافة تابعيها بالملف الموحد عبر منصة الدعم للضمان الاجتماعي المطور، وفي حال تم إضافة التابع للأم المطلقة فيجب الإفصاح عن الدخل في حال الحصول على نفقة من الوالد، ويتم احتساب الدخل هنا ضمن المساعدات المنتظمة.

أما عن نظام الضمان الاجتماعي المطور للمطلقة التي ليس لديها أبناء، فقد تم التأكيد على تسجيلها في البرنامج كتابع لعائل الأسرة، وسيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة المقيمة معها لمعرفة هل تستحق أم لا، وحال الاستحقاق والأهلية تحصل على المعاش المُقدر للتابع وهو “550 ريال”، ويتاح من خلال موقع الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية والاستحقاق من أيقونة الطلبات.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1444

بعد الانتهاء من تقديم الضمان الاجتماعي المطور، ينتظر المتقدم قرابة الخمسة وعشرون يوماً حتى تصدر نتائج الأهلية والاستحقاق لمعرفة مدى استحقاقه من عدمه، ويكون الطلب المقدم منه خلال هذه الفترة “تحت التدقيق” أو تحت الدراسة، ويجب العلم أنه ينبغي تعبئة الحساب المصرفي “الآيبان” لأنه سيتم إيداع مبلغ المعاش بشكل مباشر في الحساب البنكي للمستحق.

وذلك في حال صدور القرار بالموافقة على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، أما عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443، فمن المقرر أن يتم الصرف اعتباراً من الشهر التالي لصدور نتيجة الأهلية في حال القبول، وقد أفادت الوزارة في رسائلها المرسلة على الجوالات بأن المتقدم قد صدر له قرار القبول في البرنامج المطور.

وفور صدور القرار بالقبول أو الرفض، فسوف يتم إشعار المتقدم برسالة نصية على الجوال المسجل، أو يمكن دخول موقع الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية والاستحقاق من أيقونة الطلبات، ثم النقر على حالة الطلب للإطلاع على الحالة سواء تحت التدقيق أو تم القبول أو الرفض مع ذكر السبب، ويرجى العلم أنه قد تتأخر الجهة المختصة في إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق نظراً لكثرة الطلبات المقدمة للالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد.

آلية تقييم الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتم إصدار قرار الاستحقاق والقبول في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد بناءً على عدد أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد، ومجموع إجمالي الدخل لجميع الأفراد “المكتسب وغير المكتسب”، ثم تتم مقارنة إجمالي الدخل المحتسب وعدد الأفراد بالحد المانع للضمان الاجتماعي، ولكي يستحق المتقدم المعاش، فيجب عدم تجاوز الحد الأدنى المحتسب للمعاش للحصول على مبالغ الدعم المقررة.

وللحصول على معاش الضمان يتم المرور بعدد من المراحل اعتباراً من التقديم وحتى صدور الأهلية، حيث يتم تقييم المتقدمين بطلب جديد في نظام الضمان الاجتماعي المطور من خلال المرور بأربعة مراحل أساسية يمكنكم التعرف عليهم من خلال النقاط التالية:

المرحلة الأولى: التأكد من البيانات والمعلومات المسجلة والتحقق منها. الثانية: زيارة المسكن بعد إثبات صحة البيانات الأولية. الثالثة: دراسة حالة المتقدم لمعرفة مدى الاستحقاق. الرابعة: إبلاغ المتقدم بالقرار النهائي سواء بالقبول أو الرفض المسبب خلال 25 يوماً من تاريخ تقديم الطلب في برنامج الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية 1444.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

يرجى العلم أنه في حال كان لدى العائل إيقاف خدمات، فيمكنه التقديم على البرنامج من خلال اختيار أحد أفراد أسرته ليكون العائل سواء كان أحد الأبناء أو الزوجة، ويشترط أن يتجاوز المتقدم سن الثمانية عشر عام، وعند تعبئة الطلب يُضاف الوالد ضمن التابعين، وعليه أن يقبل الارتباط كتابع والموافقة على الطلب.

وفي حال القبول في الضمان الاجتماعي المطور بعد الانتهاء من دراسة الحالة وصدور قرار القبول من جانب اللجنة المختصة بدراسة الطلبات وإصدار النتائج، سيتم نزول الضمان الاجتماعي في الحساب المصرفي المطابق لاسم المتقدم والمسجل في النظام وتم التحقق منه بنجاح، وقد أوجبت اللائحة التنفيذية للنظام المطور ضرورة وجود حساب بنكي مطابق لاسم المتقدم.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الدخول

من المقرر أن يتم إيداع المبالغ المستحقة في الحساب المصرفي المسجل باسم المتقدم “عائل الأسرة”، وتسعى الوزارة بشكل دائم على التأكد من وصول مبلغ المعاش لمستحقيه النهائيين، وهل تم صرفه على التابعين أم لا، حيث يحدث عدداً من التجاوزات تتعلق بهذا الشأن، ففي حال إقامة التابع في ذات المسكن مع العائل ولم يلتزم الأخير بالإنفاق على احتياجات المسكن والأفراد، فهذه جريمة يعاقب عليها النظام، ولمواجهة هذا الأمر تقوم الجهة المعنية بالتالي:

التحقق من صرف المستحقات على المستحقين عن طريق إعداد تقارير دورية من خلال الباحثين للكشف عن ذلك.

عند الامتناع عن الإنفاق على المسكن والأفراد يجب على التابع إبلاغ الوزارة.

وقد أوضحت الوزارة أنه في حال ثبوت وتحقق واحدة من الحالتين السابقتين، يتم تعيين عائل أخر للأسرة، بالإضافة إحالة العائل السابق للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية في مواجهته، ومن خلال رابط الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية ونتائج القبول فور صدورها، كما يمكن من خلاله التقديم على الضمان المطور الآن.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل

بعد انتهاء المتقدم من تعبئة بيانات الملف الموحد الخاص بحسابه بصورة كاملة بنسبة مائة في المائة، والتأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح وعدم إغفال إضافة أحد التابعين، فينتظر بعد ذلك قرار اللجنة المختصة بدراسة الطلب المقدم، لكي يتعرف على أهليته وهل يستحق الحصول على المعاش من الضمان الاجتماعي المطور أم لا.

حيث يتم تسجيل الدخول إلى حسابك في منصة الدعم للاستعلام عن حالة الضمان المطور بالسجل المدني وكلمة المرور من خلال تعبئة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم النقر على أيقونة الطلبات، وفي أسفل أيقونة الإجراء تجد رمز “عين” قم بالنقر عليها، ليتم التحويل إلى صفحة برامج الدعم الخاصة بي، قم بالنقر على “حالة الحساب البنكي”.

وستظهر حالة الطلب والدفعات المالية التي تتضمن قيمة المبلغ المستحق، كما يتاح الاستعلام عن الاعتراضات على حالة الأهلية، والشكاوى المالية من نفس الصفحة، كما تعرض كافة تفاصيل الطلب من حيث تاريخ التقديم وحالة الطلب سواء تم تقديم الطلب أو غيره، وعرض عدد التابعين بملفك وعدد المنازل المشمولة بالطلب، ويمكن الدخول للإطلاع على الحالة من خلال رابط الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية الرسمي المرفق.

كم استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد

حددت الجهة المعنية استحقاق الفرد من الضمان المطور كحد أدنى بمبلغ 1100 ريال، بينما حددت مبلغ 550 ريال لكل تابع، ويمكن التعرف على المبلغ المستحق بعد صدور قرار القبول وإرسال الرسالة النصية التي تفيد بقبول الطب من خلال حاسبة الضمان الاجتماعي وفق الآلية المعتمدة.

ويجب العلم أن الضمان المطور ينظر لجميع الأفراد المقيمين في المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة باستثناء الأرملة والمطلقة، بشرط وجود ابن أو أكثر لديها، والطالب المقيم خارج المدينة لغرض الدراسة، ويشترط أن يكون عمره ما بين 18 إلى 25 عام، وأن يقبل الارتباط كتابع، ويمكن الآن من خلال موقع الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية والقبول من الطلبات.

ووفقاً لما تضمنته الرسائل المرسلة للمقبولين في الضمان بشأن موعد الصرف بأن يكون خلال الأسبوع القادم، فقد بدأت الوزارة في إيداع معاش الضمان الدفعة الأولى في الحسابات البنكية المسجلة في النظام لمن صدر لهم قرار الأهلية والاستحقاق مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم، وجاري العمل حالياً على دراسة الحالات المتبقية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأهلية بالتدريج على دفعات.

شروط التسجيل في منصة دعم الضمان المطور

عند الرغبة في تسجيل مستخدم جديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فيتم ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق، ثم النقر على خيار تسجيل جديد، وسيتم الانتقال للصفحة الخاصة بتسجيل حساب في موقع الضمان الاجتماعي الجديد، وفي نهاية هذه الصفحة تجد مربعاً يجب التأشير فيه بعلامة صح للموافقة على الإقرار بالشروط والأحكام، وهذا يعني الإقرار بالالتزام الكامل بأن كافة البيانات المسجلة في المنصة صحيحة وكاملة.

كما يقر بأن الوثائق والمستندات المرفوعة على المنصة صحيحة وحديثة، ويجب على المتقدم تجنب إخفاء أي معلومة عند تعبئة الملف الموحد، حيث يتحمل المتقدم المسؤولية القانونية الكاملة عند إخفاء أي معلومة يتطلب النظام الإفصاح عنها، وفي حال حدث تغييراً على حالة المستفيد الاقتصادية أو المادية والاجتماعية والصحية، فيجب عليه تحديث البيانات وفق أخر تغيير والإبلاغ عن ذلك خلال المدة المحددة وهي ثلاثون يوماً من تاريخ حدوث التغيير.

وعند الحصول على دخل شهري إضافي يجب الإفصاح عنه وإبلاغ الوزارة بذلك، وهنا يجب العلم أن الوزارة لا تتيح أمام المستفيدين إمكانية تعديل البيانات في الملف الموحد، وإنما يتم رفع تذكرة من خلال النقر على أيقونة التذاكر، وللوزارة الحق في استبعاد طلب الضمان واسترداد المبالغ المصروفة من المعاش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتقدم في حال اتضح للجهة المختصة تقديم معلومات غير صحيحة أو إخفاء بعض المعلومات عند تعبئة البيانات.

تسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين 1444

تتيح منصة الضمان الاجتماعي إمكانية التقديم على الضمان الاجتماعي بنظامه المطور من خلال تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية، ثم اتباع خطوات تسجيل حساب جديد الموضحة بالمقال، وقد تم التأكيد على ضرورة تسجيل المستفيدين الحاليين في منصة الدعم الجديدة خلال الستة أشهر الممنوحة لهم.

وبعد أن حددت الوزارة ستة أشهر فقط للتسجيل خلالها في البرنامج، فقد أعلنت رسمياً عن مد فترة التقديم على الضمان المطور للمستفيدين الحاليين، حيث أصبح تاريخ إغلاق باب التسجيل في الضمان المطور للمسجلين بالنظام القديم كما هو موضح بالنقطة التالية:

يوم الأحد بتاريخ 5 ربيع الثاني 1444هـ الموافق لتاريخ 30 أكتوبر 2022م.

كما أكدت الوزارة على عدم وجود انتقال تلقائي للمستفيدين الحاليين إلى منصة الدعم، حيث يتوجب على الجميع الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور لتسجيل مستخدم جديد يمكن من خلاله التقديم على البرنامج، ويرجع سبب عدم وجود انتقال تلقائي للمستفيدين إلى اختلاف البيانات المطلوبة.

ومن يخشى التسجيل في الضمان المطور حتى لا ينقطع عنه المعاش خلال فترة دراسة الطلب، فقد تم التأكيد من خلال حساب العناية بالعملاء على عدم تأثير حصول المستفيد على معاش الضمان الاجتماعي عند تسجيله في الضمان المطور، ويمكن دخول في موقع الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية الآن من خلال اتباع الرابط المرفق.

التسجيل في الضمان الاجتماعي للزوجة

تتيح منصة الدعم إمكانية التقديم على الضمان الاجتماعي المطور من جانب الزوجة التي يتعدى عمرها الثمانية عشر عام، حيث يمكن تحديد عائل الأسرة واختياره من قبل أفراد الأسرة المقيمين في ذات المسكن، وتحتاج الزوجة إلى التسجيل في الضمان المطور كعائل أسرة خاصةً في حال كان لدى الزوج إيقاف خدمات.

ولكن يتوجب العلم أنه يجب على الزوجة في حال تقدمت بطلب جديد باعتبارها عائل أسرة أن تضيف الزوج تابعاً لها في الملف الموحد، حيث قامت الوزارة خلال الأيام الماضية بسحب كافة الطلبات المسجلة بدون الزوج أو الزوجة، لذلك يجب على كافة المتقدمين إضافة كافة أفراد الأسرة المقيمين في نفس المنزل حتى لا يتم سحب الطلب أو توقيع العقوبة المقررة على المخالف.

وقد سحبت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأيام الماضية كافة الطلبات المقدمة على الضمان الاجتماعي المطور بدون إضافة الزوج أو الزوج، ففي حال الدخول إلى منصة دعم الضمان الاجتماعي وظهرت أمامك الحالة “منسحب”، فهذا يعني عدم إضافة الزوج أو الزوجة بالملف الموحد للمستفيد الرئيسي، وهنا يجب الانتظار 24 ساعة من تاريخ السحب، ومن ثم إعادة التقديم مرة أخرى.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور

يمكن لكافة المتقدمين على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الاستعلام عن حالة الطلب المقدم من جانبهم للتعرف على نتيجة الأهلية سواء كان مؤهلاً أو غير مؤهل ضمن الدفعة السابعة المعلن عنها من جانب الوزارة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من دراسة الأهلية للمتقدمين، حيث يتم إعلان نتائج الأهلية بعد اكتمال دراستها من قبل اللجنة المختصة بشكل تدريجي للمستفيدين.

وقد تم البدء في إعلان نتائج الأهلية الدفعة السابعة تدريجياً للمتقدمين على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ السادس والعشرون من شهر يونيه الجاري، أما عن موعد صرف الضمان الاجتماعي القديم للمسجلين في النظام السابق ولم يتم انتقالهم للضمان المطور الجديد، فقد حددت الموارد البشرية تاريخ صرف معاش الضمان الاجتماعي لهذه الفئة من المستحقين بتاريخ الأول من كل شهر هجري.

وقد نزلت المستحقات للمقبولين نهائياً في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الدفعة السابعة الخاصة بشهر مايو مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم المحدد للصرف، علماً بأن معاش الضمان الاجتماعي الجديد قد تم تحويله فقط لمن صدر له قرار الأهلية، وتم التحقق من الحساب البنكي الخاص به بنجاح، فمن يرغب في دخول الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية 1443، يمكنه ذلك الآن.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية برقم الهوية

أكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه تتم الموافقة من الأفراد على إضافتهم بالملف الموحد كتابعين من خلال تسجيل دخول منصة الدعم عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة بيانات ابشر الخاصة به، وسيتم التحويل إلى منصة الضمان المطور لقبول الارتباط ومراجعة البيانات المسجلة من جانب العائل والتأكيد عليها، وينطبق ذلك على كل تابع يتعدى عمره الثمانية عشرة فما فوق.

وقد تم إيداع معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور ممن كانوا مؤهلين بالدفعة الخامسة، ولم يتم التحقق من حسابهم البنكي في حينها، حيث ظهرت لهم مبالغ المكرمة “قيد الانتظار” لحين التحقق من الحساب المصرفي بنجاح، وقد تم تحويل المستحقات إلى الحسابات البنكية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الجديد، وفي انتظار إعلان نتائج أهلية الدفعة الثامنة بالأسبوع الجاري.

وقد تم التأكيد من جانب حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تصريح حديث لها بتاريخ السابع والعشرون من شهر يوليو الجاري عن توحيد الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور والقديم، وبذلك فقد أصبح البرنامج يقوم بتحويل معاش الضمان الاجتماعي لحسابات المستفيدين البنكية في الأول من كل شهر ميلادي.

الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة الثامنة

أصدرت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الخميس بتاريخ الثامن والعشرون من شهر يوليو نتائج أهلية الضمان المطور للمتقدمين الجدد والمستفيدين بالدفعات السابقة، حيث تتم دراسة الأهلية والاستحقاق شهرياً لكافة المؤهلين، ويتم الصرف فقط لمن انطبقت عليه شروط الأهلية والاستحقاق المعلن عنها من جانب الوزارة.

ويجب العلم أنه يتاح تقديم اعتراض على حالة الأهلية لمن تم رفض تأهله لمدة لا تتجاوز الثلاثون يوماً، كما يجب على المتقدم باعتراض على حالة الأهلية إرفاق المستندات الداعمة لاعتراضه حسب نوع الاعتراض، فإن كان سبب الرفض يتعلق بتجاوز الدخل الشهري للحد المانع من الضمان الاجتماعي المطور، فيجب رفع تعريف بالراتب، وتتيح منصة الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية من أيقونة الطلبات الآن.

رابط الضمان الاجتماعي المطور نفاذ

توفر الوزارة إمكانية تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور من خلال النقر على أيقونة تسجيل جديد وإدخال البيانات المطلوبة لإنشاء مستخدم على البوابة يتاح من خلاله التقديم على الضمان المطور، كما يتاح أيضاً إمكانية تسجيل الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور نفاذ من خلال النقر على بوابة النفاذ الوطني الموحد، وتعبئة بيانات ابشر للمستفيد.