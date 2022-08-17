نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سريع من منصة سلفة تعرف على مزايا هذا التمويل وشروط الحصول عليه في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد منصة سلفة هي منصة الكترونية معتمدة من حكومة المملكة العربية السعودية وذلك بهدف تقديم للمواطنين قروض شخصية تصل إلى 10000 ريال سعودي علما بأن هذه المنصة تقوم بمنح المواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية دون كفيل ويمكن لكل مواطن أن يحصل على هذا القرض من خلال التقديم على الرابط الإلكتروني الخاص بالمنصة وسوف نعرض لكم طريقة التقديم بالتفصيل ومزايا منصة سلفة.
تمويل سريع من منصة سلفة
تتمتع منصة سلفة للتمويل السريع في المملكة العربية السعودية بالعديد من المزايا للمواطنين وهو الأمر الذي جعلها مقصدا للكثير من المواطنين الذين يمرون بأزمة مالية ويرون الحصول على قرض وذلك لتخطي هذه الأزمة حيث ان منصة سلفة أتاحت للمواطنين السعوديين الحصول على قرض يبدأ من 5000 ريال سعودي إلى 10000 ريال وذلك مع توافر شروط معينة ميسرة جدا، والتي سنعمل على توفيرها مفصلة.
مزايا منصة سلفة للتمويل السريع
- كذلك تتميز منصة سلفة أنها تمنح القرض للمواطنين دون الحاجة إلى تحويل راتب المواطن أو وجود ضامن أو كفيل.
- كذلك تتميز منصة سلفة بأن العائد لها من الفوائد الموضوعة على القروض يعد ضئيل جدا في مقابل ما تقدمه للمواطنين من خدمات فورية وبشروط ميسرة.
شروط الحصول على تمويل سريع من منصة سلفة
هناك عدة شروط يجب أن تتوفر في مقدم الطلب للحصول على قرض من منصة سلفة (تمويل سريع من منصة سلفة) والتي تتمثل في ما يلي:
- أولا: يجب أن يكون المواطن الذي يرغب الحصول على قرض من منصة سلفة حاملا للجنسية السعودية (مواطن سعودي).
- ثانيا: يجب ان يكون عمر المواطن لا يقل عن 18 عام ولا يتجاوز الستون عاما.
- ثالثا: يجب أن يكون مقدم الطلب موظفا سواء كان في القطاع العام أو الخاص علما بأن المدة تختلف من القطاع العام للقطاع الخاص فموظف القطاع العام يجب ان يكون موظفا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وستة أشهر للقطاع الخاص.
- رابعا: يجب ألا يقل راتب المتقدم بطلب للحصول على قرض التمويل السريع من منصة سلفة عن 4000 ريال سعودي.
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