نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة وجدول المباريات في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى عشاق فريق ليفربول بمعرفة مباريات فريقهم، وذلك جاء بالتزامن مع بداية الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، وعلى حسب تقارير خبراء تحليل الكورة، فهناك منافسة قوية تنتظر فريق ليفربول هذا الموسم بالتحديد، وبناء على ذلك سنقوم بعرض موعد مباراة ليفربول القادمة وأهم المباريات التي تنتظر الفريق.

موعد مباراة ليفربول القادمة

من الواضح أن فريق ليفربول أنه سيواجه ظروف صعبة في المنافسة على الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وإليكم المباراة المنتظرة للفريق بالشكل الآتي:

إن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي ستشهد مباراة قمة وديربي قوي ما بين ليفربول ومان يونايتد.

فستكون المباراة في يوم الاثنين الموافق 22-8 في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب المان يونايتد.

فالمباراة لديها ظروف معينة، نظرًا لضعف مستوى فريق المان يونايتد في هذه الفترة، حيث نجد أن المان يونايتد جاء من هزيمتين من أول جولتين.

بينما نجد أن فريق ليفربول جاء من تعادلين من فولهام وكريستال بالاس.

لكن من المؤكد أن المباراة ستكون قوية ومحل انظار ومتابعة لكثير من الناس.

المباريات المقبلة لفريق ليفربول

إليكم القائمة الخاصة بمباريات ليفربول القادمة بعد مباراة مان يونايتد، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

سيواجه ليفربول فريق بورنموث في الجولة الرابعة يوم 27-8 في تمام الساعة الرابعة 4.

بينما نجد أن ليفربول سيواجه خصم قوي في الجولة الخامسة يوم 31-8 في تمام الساعة 9.

وهناك ديربي ينتظر فريق ليفربول في الجولة السادسة مع فريق إيفرتون 3-9 في تمام الساعة الواحدة والنصف 1:30.

وفي الجولة السابعة سيواجه ليفربول ولفرهامبتون يوم 10-9 في تمام الساعة 4.

وسنشاهد مباراة قوية وتعتبر قمة في الجولة الثامنة في يوم 18-9 في تمام الساعة الخامسة والنصف 5:30 مع فريق تشيلسي.

وفي شهر أكتوبر سيواجه ليفربول برايتون، ومن ثم أرسنال، وبعد ذلك سيواجه مان سيتي.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم موعد مباراة ليفربول القادمة، ومن المنتظر أن ليفربول سيخوض مباراة قوية خلال هذه الجولة، وينتظر عشاق ليفربول أول انتصار في الموسم الجديد، كما عرضنا أيضًا القائمة الخاصة بالمباريات القادمة لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي.