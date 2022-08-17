نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية عبر منصة اعتماد 1444 برقم الهوية وطريقة التسجيل في المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية عبر منصة اعتماد، من أهم المنصات الإلكترونية الحكومية التي أطلقتها وزارة المالية السعودية هي منصة اعتماد وهذا لكى يستطيع المواطنين العاملين سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص الاستعلام عن المستحقات المالية له و الرواتب، حيث كان الهدف من إطلاق منصة اعتماد هو تحقيق منظومة التحقيق الرقمي التي تخدم جميع الهيئات الحكومية والخاصة والوزارات، وهذا بغرض التسهيل على جميع أبناء المملكة العربية السعودية، وتوفر المنصة الكثير من الخدمات مثل المشاركة في المنافسات والمشتريات ومعرفة المستحقات المالية والرواتب، وسنقدم لكم طريقة الاستعلام خطوات التسجيل في منصة اعتماد.

رابط الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية عبر منصة اعتماد 1444

تعد منصة اعتماد من المنصات الحكومية الهامة، فهناك الآلاف من المواطنين السعوديين المسجلين في المنصة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة لمساعدة المواطنين، ومن أهم خدمات منصة اعتماد هي الإستعلام عن الراتب والطريقة هي:

أولا قم بالدخول إلى موقع منصة اعتماد الإلكترونية الرسمية.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم النقر على تسجيل.

قم بالنقر على أيقونة اعتماد أفراد.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن الراتب.

عليك بتحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

ثم الضغط على أيقونة استعلم.

انتظر قليلاً وسيظهر أمامك جميع البيانات المسجلة عن الرواتب.

طريقة التسجيل في منصة اعتماد

لكي تستطيع الاستفادة من الخدمات التي تتواجد في منصة اعتماد من معرفة المستحقات المالية والراتب والمشاركة في المنافسات والمشتريات لابد من تسجيل حساب على المنصة، حيث استطاعت الحكومة السعودية على تطوير منظومة لتحقيق منظومة التحقيق الرقمي، خطوات التسجيل هي: