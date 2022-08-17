نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 سيارات اقساط اقل من 1000 ريال أفضل عروض تقسيط السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لاشك أن البحث عن سيارات اقساط اقل من 1000 ريال قد يكون فكرة رائجة ومفضلة لدى الكثير من الأفراد فيما يرى آخرون أن شراء سيارات اقساطها 1000 ريال أو أقل أمر فيه مخاطرة لأنك ستضحي بالكثير من المزايا والكماليات في مقابل الحصول على سيارة تقسيط بألف ريال شهريًا، ففي الوقت الذي ينظر فيه الكثيرين إلى السعر باعتباره المحدد الرئيسي عند شراء سيارة جديدة هناك من ينظر إلى عوامل الأمان والسلامة التي لا يجب مقايضتها بأي فرق في السعر فالسلامة أولا والسعر تاليًا لها ومع ذلك يظل خيار امتلاك سيارة تقسيط 1000 ريال شهريًا هو حلم يراود الكثير من البسطاء خاصة العمالة الوافدة التي تبحث عن وسيلة نقل مستقلة وفي نفس الوقت رخيصة .

مزايا وعيوب سيارات اقساط اقل من 1000 ريال

كما سبق القول فإن العثور على سيارات اقساطها 1000 ريال أو أقل ليس بالأمر الصعب لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا الأمر به العديد من المزايا والعيوب حيث تتمثل المزايا في الحصول على سيارة جديدة اقتصادية في استهلاك الوقود، قسطها الشهري لا يمثل عبئًا ماديًا كبيرًا على ميزانية الأسرة، ضمان شامل للسيارة خلال فترة التقسيط، مع تأمين إجباري كذلك طوال مدة العقد.

أما العيوب فتتمثل في أن هذه السيارات لا تكون مثالية على الطرق السريعة. فضلا عن عدم كفاءتها في الطرق الجبلية والطرق الوعرة ولا تقدر على التعامل مع الظروف الجوية الطارئة. مثل السيول التي قد تداهمك أثناء عودتك من العمل أو عبور مجرى السيول والأودية. كما يفعل ملاك سيارات الدفع الرباعي. كذلك المساحة الصغيرة أو الحجم الصغير الذي تمثله هذه النوعية من السيارات. لكن في جميع الأحوال هناك من يفضلها عن غيرها من السيارات الكبيرة المستعملة خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة.

نصائح قبل شراء سيارات اقساط اقل من 1000 ريال

قبل شراء سيارة جديدة يجب التفكير أولا في مدى إمكانية تقليص بنود الإنفاق الأخرى في مقابل رفع قيمة القسط الشهري حتى تحصل على سيارة ذات إمكانيات أفضل. كذلك يمكن التفكير في رفع قيمة الدفعة المقدمة والدفعة الأخيرة حيث كلما زادت قيمة هاتين الدفعتين انخفض القسط الشهري وعليك بما يلي:

مقارنة السيارات الصغيرة وصولًا إلى السيارة الأكفأ وليس الأرخص.

زيادة مدة التقسيط حتى 60 شهرًا يمكن أن تكون ميزة حال الرغبة في اقتناء سيارة أغلى قليلًا.

دفعة التملك أو الدفعة الأخيرة تصل في بعض الحالات إلى 40 % من قيمة السيارات لذا عليك أخذ هذا المبلغ في الحسبان.

بعض الشركات تقدم عروض تقسيط السيارات بدون دفعة مقدمة لكن انتبه لأن الفارق ستتحمله أنت وليس معرض السيارات.

فكر دائمًا في وسائل الأمان. فمع وفاة مليون شخص بسبب حوادث الطرق كل عام في السعودية فإن الأولوية هنا لوسائل السلامة والأمان.

سيارات تقسيط 1000 ريال

ويمكن المفاضلة بين عدة سيارات اقساطها 1000 ريال أو أقل من بينها، تويوتا يارس 2021 وجيلي كولراي GC 2020، كيا سيراتو LX 2021 أو كيا بيجاس 2021 وكذلك رينو سيمبول 2021 وشانجان ايدو تريند إضافة إلى سوزوكي ديزاير وهيونداي النترا وكذلك نيسان صني وغيرها.

هيونداي سوناتا Smart 2023

يمكن الحصول على هيونداي سوناتا Smart 2023 تقسيط أقل من ألف ريال. يبدأ سعر الفئة الأولى من سوناتا 2023 في السعودية عند 95 ألف ريال. في حالة دفع 40 % من ثمن السيارة دفعة مقدمة. ستكون الأقساط أقل من 1000 ريال شهريًا. كما يمكنك ترحيل جزء من السعر إلى الدفعة الأخيرة بحسب ظروفك.