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عمر شويل - جدة طريقة الحصول على دعم 2400 ريال شهريا وشروط الحصول عليه، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بالتعاون مع هيئة النقل العامة تهدف إلى كافة العاملين في توجيه كافة مركبات نقل الركاب داخل المملكة من المواطنين المتفرغين، وذلك لكى يستطيع العامل الحصول على دعم مادي لفترة قد تستمر لمدة عامين من بدا التشغيل.

إن برنامج دعم العمل الحر ما هو إلا برنامج مخصص للأفراد المتفرغين للعمل في توجيه مركبات نقل الركاب وذلك من خلال التطبيقات الرسمية الموجودة داخل المملكة، والهدف من ذلك أن تقوم وزارة الموارد البشرية بتقديم كافة الدعم والمنح إلى أفراد الشعب السعودي لما يعانوه من ارتفاع في الأسعار وغلاء المعيشة، ويعمل هذا الدعم على رفع مستويات التوطين من خلال سد وتغطية الاحتياجات في هذا النشاط والعمل على خلق فرص عمل جديده للشباب، وذلك بصرف دعم شهرى بنسبة 40% وبحد اقصي 2400 ريال سعودي إلى ذلك الحوافز وغيره.

شروط الحصول على دعم 2400 ريال شهريا

لقد قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد كافة الشروط لكى يستطيع الفرد الحصول على ذلك الدعم، وتقوم الوزارة أيضا بتوفير كافة السبل ليصل كل الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا، ولكن يشترط على العامل أن يكون ملتزم بساعات الذروة وتكون 42 رحله شهريا بجانب ذلك مبلغ 3000 ريال كل 6 اشهر، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم 20 عام ولا يزيد عن 60 عاما.

أن يكون المتقدم غير عاطل ويعمل حتى وقته.

يجب أن لا يكون لدى المتقدم سجل تجارى أو طالب بالدراسة.

يقوم بالتسجيل في تطبيقات توجيه المركبات.

استخراج وثيقة العمل الحر.

التسجيل في برنامج النقل الموجه للحصول على دعم 2400 ريال

إن الوزارة تسعى دائما إلى تخفيف الأعباء على المواطنين والحصول على الدعم والمنحة التي تقدم من خلالها، وتقوم المملكة العربية السعودية بدورها بتوجيه كافة الوزارات والقطاعات الحكومية للعمل على مساعدة المواطنين السعوديين والوقوف بجانبهم وسد احتياجاتهم لمواجهة التحديات، ويمكنك التسجيل إلكترونيا في تطبيق توجيه المركبات وذلك عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول إلى البوابة الوطنية الخاصة بالعمل للطاقات.

قم بتسجيل الدخول.

قم بالتسجيل في تطبيق التوصيل المعتمد.

الالتزام التام بكافة الإجراءات والخطوات لكى يتم الاستفادة من برنامج العمل الحر، والقيام بتقديم طلب الدعم لإتمامه بنجاح.

اجراءات الاستفادة من دعم 2400 ريال

يمكن للمواطن السعودي الاستفادة من الدعم الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية في توجيه كافة مركبات النقل الركاب داخل المملكة، من المواطنين المتفرغين لهذا العمل الذي يساعدهم على العيش في ظل هذه الظروف، ونذكر في السطور التالية الاستفادة من برنامج دعم النقل الموجه وهى:

التسجيل في احد تطبيقات التوصيل.

التسجيل في منصة واصل.

إصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر.

التقديم على طلب الدعم من خلال برنامج طاقات.

التأكيد الجيد من استيفاء معايير الأداء الشهرى.

سوف يتم إيداع الدعم في حساب المستفيد.

تطبيقات النقل الموجهة المؤهلة لمبادرة دعم العمل الحر

هناك بعض الشركات التي تقوم بدعم تطبيقات النقل الموجهة التي تساعد الأفراد الغير قادرين على سد احتياجاتهم ليتم حصولهم على دعم 2400 ريال سعودي، ويمكن عرض تلك التطبيقات على النحو التالي: