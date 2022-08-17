متى موعد صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية للرجال 1444

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عمر شويل - جدة تقدم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية المساعدة المالية للرجال والنساء المؤهلين، وفقًا لمجموعة من الشروط المطلوبة عند التقدم للحصول على المزايا بموجب برنامج الهيئة العامة للتأمين، في تاريخ دفع الضمان الاجتماعي للرجال، حيث أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي إحدى هيئات الدولة في المملكة العربية السعودية التي تأسست بموجب مرسوم ملكي عام 1969، وتشرف الهيئة العامة على تقديم الدعم المادي لكافة القطاعات العامة والخاصة والمدنية وتنظم عمليات المتقاعدين والموظفين وفقًا للشروط المحددة مسبقًا على الموقع الرسمي.

موعد صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية للرجال

تعلن مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن صرف التأمين تُدفع في بداية كل شهر ميلادي، وإذا صادف اليوم الأول من الشهر يوم جمعة، تُدفع أقساط التأمين يوم الخميس؛ لأن يوم السبت هو يوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، يتم ترحيلها إلى يوم الأحد، هذا مع العلم أن كافة المستحقات يتم نزولها في البنوك المتعاونة مع هيئة التأمينات.

شروط مزايا التأمينات الاجتماعية للرجال

وضعت الهيئة العامة للتأمينات في المملكة العربية السعودية شروطًا معينة لدفع حقوق التأمين للرجال وهي تتمثل في التالي:-

يجب عليك تقديم دليل على أن الشخص لم يتم تسريحه من وظيفته السابقة لأي سبب من الأسباب.

يجب ألا يتم توظيف المتقدمين من قبل أي من إدارات الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية.

أن تكون فترة الوثيقة سنة واحدة على الأقل وتشمل آخر 6 أشهر.

يجب على المتقدمين تضمين اسمهم في سجل العاطلين عن العمل في القوى العاملة.

عدم احتواء سجل مقدم الطلب على الجرائم المتعلقة بالشرف والأمانة.

يجب عليك التأكد من دقة واكتمال جميع المستندات والمستندات المرفقة بتأمينك.

طريقة صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية للرجال 1444

يتم دفع مزايا التامينات الاجتماعية في الخطوات التالية:

الدخول غلى الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وكابتشا في الحقول المناسبة.

أدخل رمز التفعيل المرسل إلى رقم هاتفك.

انقر فوق الزر “إرسال”.

انقر فوق علامة التبويب المعاشات وحدد طلبات الدفع.

أدخل رقم IBAN الخاص بالحساب المصرفي لمقدم الطلب.

تأكد من صحة بياناتك.

أدخل جميع معلومات الاتصال (رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني).

أوافق على شروط ألاستخدام.

انقر فوق الزر إرسال.

أدخل رمز إعادة التوجيه المرسل عبر رقم هاتفك في الحقل المتوفر.

انقر فوق زر التأكيد.

تظهر رسالة تطلب منك تأكيد تقديم الطلب.

استفسارات مزايا التأمينات الاجتماعية للرجال 1444

يتم الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية عبر الإنترنت من خلال النقاط التالية: