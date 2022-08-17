نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات نقل الكفالة في السعودية وشروطها 2022 وفقًا لتعديل اللوائح الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة نقل الكفالة المملكة العربية السعودية هي خدمة تقدمها الحكومة المملكة العربية السعودية، بموجب بعض اللوائح، تسمح للعمال الأجانب بالعمل في المملكة طوال مدة عقد العمل الخاص بهم، بحيث تحل خدمة النقل محل الكفالة أصبح نظام التحويل خدمة جارية في المملكة، تنظيم النقل المهني للوافدين من منشأة إلى أخرى بموجب عقد موثق بين الطرفين، وهي خدمة لمنصة قوى الإلكترونية التابعة لوزارة العمل السعودية.

خطوات نقل الكفالة في السعودية 2022

إجراء نقل الكفالة، يتم إنشاؤه من خلال عرض عمل من مكان عمل جديد، حيث يقبل الموظف عرض العمل ويخطر مرفق الانتقال إلى مكان العمل الجديد عبر منصة قوى على الإنترنت وفقًا للخطوات أدناه:-

الدخول المباشر إلى منصة قوى.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب التثبيت الخاص بك.

انتقل إلى علامة التبويب (الخدمات عبر الإنترنت).

حدد (خدمة استقبال الموظف).

اضغط (طلب نقل الخدمة).

الاختيار (نقل خدمات الموظف من صاحب عمل آخر).

تحدد المنشأة التي سيتم نقل الموظف إليها.

أدخل بيانات الموظف مثل رقم الإقامة وتاريخ انتهاء الإقامة.

انقر فوق (إضافة).

انقر فوق رمز (التالي).

انقر فوق (إنشاء طلب).

أدخل المعلومات الأساسية حول الوظيفة.

أدخل المعلومات المطلوبة لنشر الوظيفة.

انقر (التالي) لعرض تفاصيل العرض.

يرجى التحقق من وظائف شاغرة بعناية.

انقر فوق رمز (التالي).

أوافق على شروط الاستخدام.

انقر فوق “التالي” لمراجعة طلبك قبل الإرسال.

أخيرًا، انقر فوق رمز (إرسال الطلب).

يقوم النظام بعد ذلك بإرسال رسالة تأكيد تفيد بأن طلبك قد تم تقديمه بنجاح.

يكمل الموظف عملية نقل الخدمة بالموافقة على الطلب أو رفضه.

إجراءات قبول العرض الوظيفي من العامل

هناك بعض الخطوات لخدمة نقل الكفالة تتطلب قبول الموظف العامل للعرض الوظيفي، وذلك من خلال اتباع الآتي:

سجّل الدخول إلى منصة قوى الإلكترونية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حساب العامل الأجنبي الخاص بك.

قم بتسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة (تغيير الوظيفة).

قم بتأكيد طلب التحويل.

يحدد الاستعلام المطلوب تشغيله.

الموافقة على الاقتراح إذا كان مناسباً، أو رفضه إذا لم يكن كذلك.

بمجرد الموافقة على الاقتراح، سيقوم النظام بإخطار الموقع الحالي وتبدأ فترة الإخطار، وبعد ذلك ستكتمل عملية التسليم.

ومع ذلك، إذا رفض العامل عرض العمل، فسيقوم النظام بإخطار الوكالة الجديدة بالرفض وسيتم إنهاء عرض العمل.

شروط نقل الكفالة للأفراد في السعودية

حلت خدمة التنقل الوظيفي محل نظام التحويل الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، وفقًا للشروط التالية:-