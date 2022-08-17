نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم الإقامة الجديدة في السعودية 1444 وعقوبة التأخير عن السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل الهيئة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية على تحديد رسوم الإقامة الجديدة في المملكة العربية السعودية، والذي تم وفقًا لما تم الإعلان عنه بموجب أنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، حيث تلتزم المملكة العربية السعودية بتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بتحديد المقيمين، وذلك لأن إدارة الجوازات السعودية تعتزم تقديم هذه الخدمات من خلال منصة أبشر على الإنترنت لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين السعوديين، بالإضافة إلى توفير مستوى من الأمان والراحة، ويجب على جميع المقيمين أو الكفلاء الجدد تجديد تصريح إقامتهم قبل انتهاء صلاحيته لتجنب دفع الغرامات والعقوبات التي تفرضها المملكة العربية السعودية على التأخير.

كم يكلف تصريح الإقامة الجديد في المملكة العربية السعودية؟

تم تحديد تكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية عام 1444 هـ وفق بعض الشروط المحددة التي يمكن بموجبها للأجانب تجديد تصاريح إقامتهم هذه الأسعار هي:

إذا كان مقدم الطلب موظفًا دائمًا، ادفع 650 ريالًا سعوديًا.

إذا كان العامل برفقة مقيم يكون المبلغ 2000 ريال سعودي.

رسوم التجديد للعمالة المنزلية 600 ريال سعودي.

المبلغ 650 ريال سعودي إذا كان الموظف يعمل لدى شركة أو مؤسسة موجودة في المملكة العربية السعودية أو في قطاع الزراعة أو الثروة الحيوانية.

حسب المهمة، يمكن أن تصل إلى 10،000 ريال سعودي أو 14،000 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة 2022

يمكن أن تصل رسوم تجديد تصريح الإقامة لعام 2022 م إلى 10000 ريال سعودي إلى 14000 ريال سعودي لبعض المهن، اعتمادًا على مهنة الأجنبي، وقد تم تخفيض فترة الصلاحية الصادرة عن مكتب الجوازات من 6 سنوات إلى 4 سنوات ويخضع الأجانب لغرامات مع الطرد الدائم إذا لم يتم تجديد تصاريح إقامتهم، وفقًا لأخر تحديث من قبل الهيئة العامة للجوازات.

الفئات المعفاة من دفع رسوم التجديد

يوجد في المملكة العربية السعودية مجموعة من الفئات المعفاة من دفع الرسوم بعد عمل تصريح الإقامة، وذلك بالإضافة إلى تحديث المستندات والمستندات المطلوبة لتجديد تصريح الإقامة، لتجديد تصريح الإقامة تحديد مجموعة من الشروط لتأكد من دفع جميع المخالفات المرورية وجاءت الفئات كتالي:-

الولادة: إذا ولد مولود في المملكة العربية السعودية يكون الشخص سعودي الجنسية.

الطلاب والطالبات من حاملي تأشيرات الدخول.

عقوبة التأخير في تجديد تصريح الإقامة

حددت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عددًا من العقوبات والغرامات التي سيتم توقيعها على الوافدين والمقيمين بسبب التأخير في تجديد تصاريح الإقامة هذه العقوبات هي: