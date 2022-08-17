نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الحرس الوطني السعودي 1444 بالبدلات والعلاوات بعد التعديلات الاخيرة وكم يصل راتب الملازم فى الحرس الوطنى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لمنتسبي الجيش السعودي وجهودهم وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وأمنه من أي اعتداء خارجي والمحافظة على الاستقرار الداخلي للبلاد بجانب فرض سيادة القانون مما يترتب عليه مزيد من الاستقرار والتنمية للبلاد ولهذا تم وضع سلم رواتب الحرس الوطني حيث يشمل رواتب أساسية وعلاوة وبدلات سنوية تتناسب مع المخاطر التي تواجههم مما يحقق لهم مزيد من الاستقرار وحياة كريم لهم ولأسراتهم .

سلم رواتب الحرس الوطني 1444

يعتبر سلم رواتب الضباط والأفراد في قطاع الحرس الوطني السعودي واحدة من أهم القطاعات بالمملكة ويكون سلم الرواتب بحسب الرواتب والدرجات الخاصة بكل فرد عسكري سواء ضابط أو جندي في الحرس الوطني السعودي وفقا للنظام العسكري السعودي حيث يستحق كل منتسب إلى الحرس الوطني على راتب على حسب رتبته بجانب البدلات التي يتم إضافتها وفقا للنظام التالي :-

يصل راتب الملازم : 6600 ريال سعودي.

يصل راتب الملازم الأول : 7609 ريال سعودي.

يصل راتب النقيب : 9215 ريال سعودي.

يصل راتب الرائد : 11705 ريال سعودي.

يصل راتب المقدم : 12735 ريال سعودي.

يصل راتب عقيد : 14365 ريال سعودي.

يصل راتب عميد : 16350 ريال سعودي.

يصل راتب اللواء : 18600 ريال سعودي.

علاوات الضباط في الحرس الوطني

ومن الجدير بالإشارة إلى أن العاملين في الحرس الوطني السعودي وفقا لنظام الرتب العسكرية يحصلون على علاوات سنوية مخصصة لهم حيث ترتبط العلاوة بالرتبة وليس بالدرجة وتأتي العلاوات السنوية للحرس الوطني السعودي على النحو التالي :-

يحصل الملازم على علاوة قدرها : 380 ريال سعودي.

يحصل الملازم الأول على علاوة قدرها : 440 ريال سعودي.

يحصل النقيب على علاوة قدرها : 265 – 495 ريال سعودي.

يحصل الرائد على علاوة قدرها : 265 ريال سعودي.

يحصل المقدم على علاوة قدرها : 470 ريال سعودي.

يحصل عقيد على علاوة قدرها: 590 ريال سعودي.

يحصل العميد على علاوة : 650 ريال سعودي.

تصل علاوة اللواء إلى : 730 ريال سعودي.

سلم رواتب الجنود والأفراد في الحرس الوطني

وبالحديث عن رواتب الجنود في الحرس الوطني السعودي تختلف رواتب على اختلاف الدرجات الخاصة بهم والرتبة التي يحصل عليها الفرد وذلك على النحو التالي :-