نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتائج قبول جامعة الملك فيصل 1444 خطوات الاستعلام عن النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبول جامعة الملك فيصل ؛ تعد جامعة الملك فيصل من أهم الجامعات في المملكة العربية السعودية لذلك يريد الكثير من طلاب المملكة الالتحاق بها حيث أن الجامعة تقوم بتقديم العديد من التخصصات المختلفة وقد تم إنشاء هذه الجامعة في مدينة الأحساء عام 1975ه‍ كما أن الجامعة تعمل دائما على تقديم نظام عن بعد ومن أهداف الجامعة أنها تسعى دائماً إلى تخرج جيل مميز ولأهمية القبول بالجامعة عند العديد من الطلاب والطالبات سوف نقوم من خلال هذا المقال بالتعرف على نتائج قبول جامعة الملك فيصل كما أننا سوف نقوم بتوضيح بعض النِّقَاط الهامة التي تخص هذا الموضوع.

قبول جامعة الملك فيصل

يوم الإثنين الموافق السابع عشر من شهر محرم لعام 1444ه‍ وأيضاً الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس لعام 2022م هو الإعلان عن نتائج القُبول في جَامعة المَلك فَيصل لكل من مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس ومن الممكن أن يتم الاستعلام عن نتائج القُبول في جامعة الملك فيصل بواسطة الخطوات الآتية:

أولا يجب الولوج إلى بوابة الإلكترونية الخاصة بـِ رابط جامعة الملك فيصل.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة خيار نتائج القبول.

تدوين كل من رقم الهُوِيَّة أو رقم الإقامة.

ثم يتم تدوين كلمة المرور.

الضغط على أيقونة الدخول.

وأخيراً يتم التعرف على النتيجة.

كيفية تأكيد القبول جامعة الملك فيصل

في ضوء تسجيل الجامعات السعودية للعام الدراسي القادم؛ فإنه لا بد من أن يقوم الطلاب والطالبات الذين تم قبولهم في بالجامعة بتأكيد الطلب لأنه في حالة عدم قيام الطالب أو الطالبة بتأكيد الطلب فإنه سوف يتم إلغاء الطلب الذي قدمه ويتم التأكيد على الطلب بواسطة الخطوات التالية:

الذهاب إلى الرابط الخاص بجامعة الملك فيصل.

الضغط على أيقونة القبول والتسجيل.

بعد ذلك يتم النقر على زر القبول لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس.

ثم يتم الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

الذهاب بعد ذلك إلى بوابة القبول الخاصة بالطلبة.

بعدها يتم الضغط على أيقونة خيار نتائج القبول ثم القيام بتدوين رقم الهوية وكلمة المرور.

النقر على رابط تسجيل الدخول وتدوين رقم طلب التقديم الخاص بالطالب أو الطالبة.

وأخيراً سوف تظهر نتيجة القبول بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة القبول بالموافقة لتأكيد الطلب.

تعليمات القبول في جامعة الملك فيصل

لقد تم وضع بعض من التعليمات التي يجب مراعاتها للالتحاق بالجامعة وقد تم وضع هذه التعليمات من قبل عمادة قبول الجامعة وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

على الطالب المتقدم تأكيد الرغبات بواسطة حساب المتقدم الذي قام بإنشائه للتقديم حتى يتم دخوله في المنافسة على الرغبات.

في حالة حصول الطالب أو الطالبة على أكثر من قبول فعليه إلغاء القبول في باقي الجامعات ثم يقوم بتأكيد القبُول بجامِعة الملِك فيصَل حتى لا يتم رفض طلب القبول الخاص به.

يجب تأكيد طلب القبول خلال الفترة الزمنية المحددة وألا سوف يتم استبعاد الطلب.

بعد تأكيد رغبة القبول يكون الطالب متمكن من طباعة بطاقة القبول لأنه سوف يتم تسليم الأوراق والمستندات الرسمية للجامعة.

بالنسبة للطلاب والطالبات المقبولين في الطب البيطري والكليات الصحية فيتم تحديد موعد المقابلة ويجب أن يحضرون في المعاد الذي تم تحديده وفي حالة عدم الحضور يتم إلغاء القبول.

طرق التواصل مع جَامعة المَلك فيصَل

قامت جامِعة المَلك فيصَل بإتاحة العديد من الطرق للتواصل مع عِمادة القبُول وإتاحَة التسجيل في الجامعة وهذه الطرق تتمثل في الآتي:

من الممكن التواصل مع الجامعة بواسطة الرقم الموحد، رقم جامعة الملك فيصل وهو: 920002366.

وهو: 920002366. ويتم التواصل أيضاً عن طريق العنوان البريدي وهو: المنطقة الشرقية محافظة الأحساء ص.ب 400 الرمز البيانات 31982.

البريد الإلكتروني: [email protected]

وفي الختام نكون قد قمنا بالتعرف على قبول جامعة الملك فيصل كما قمنا بالتحدث عن كيفية تأكيد القَبول بالجَامعة، وأيضا قمنا بتوضيح شروط القبول في جامعة الملك فيصل كما ذكرنا الطرق التي قامت جامعة الملك فيصل لإتاحتها حتى يتم التواصل بين الطلاب وعمدة الجامعة.