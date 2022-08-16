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عمر شويل - جدة هل يجوز بيع أراضي الإسكان وأهم الشروط المطلوبة لبيع أرض من الإسكان. هناك العديد من المؤسسات والجهات الحكومية التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما تعتبر وزارة الإسكان السعودية من أهم المؤسسات التي تقدم الخدمات للمواطنين. حيث تعمل وزارة الإسكان على تقديم المساعدات للمواطن ذو الدخل المحدود أو الضعيف لكي يتمكن من الحصول على وحدة سكنية مناسبة. كما يعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة هو برنامج سكني والذي يقدم عدد كبير ومتنوع من المنتجات السكنية للمستفيدين. كما تقدم الوزارة للمستفيدين إمكانية الحصول على قطعة أرض مجانية. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض هل يستطيع المستفيد بيع الأرض التي يحصل عليها من الإسكان. وكذلك أهم الشروط المطلوبة لكي يتمكن من بيع هذه الأراضي. كما يمكنك التعرف أيضاً على منح الأراضي السعودية إلكترونيا وطريقة التقديم عبر وزارة الإسكان ونموذج طلب الأرض.

هل يجوز بيع أراضي الإسكان

تحرص الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم للمواطن السعودي يد العون من أجل تمكينهم من توفير حياة إجتماعية كريمة للمواطن. كما تعتبر من أهم المؤسسات التي تعمل على تقديم المساعدات للمواطنين هي وزارة الإسكان السعودية. فهي تقدم للمواطن السعودي برنامح من أهم برامج الدعم وهو برنامج سكني. كما تقدم لهم أيضاً إمكانية الحصول على قطعة أرض مجانية. كما يبحث الكثير من المستفيدين عن هل يتمكن المستفيد من بيع قطعة الأرض الحاصل عليها من الوزارة. ولذلك فقد قامت الوزارة بتوضيح إنه من حق المستفيد بيع الوحدة السكنية أو قطعة الأرض ولكن عند توافر الشروط المطلوبة.

الشروط المطلوبة لبيع الأرض

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في حالة رغبة المستفيد في بيع أراضي الإسكان. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي: