نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي طريقة التقديم لقرض 120 ألف ريال للعاطلين عن العمل بدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني العالم الآن بشكل كبير من مشكلة العمالة العاطلة عن العمل، لذا تلجأ العديد من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية إلى تدريب أكبر قدر ممكن من الشباب لتأهليهم لسوق العمل في مختلف المجالات، كما أن هناك بنك التنمية الاجتماعية أحد أشهر البنوك في المملكة إلى توفير منتج نفاذ، أو تمويل نفاذ، أو ما يعرف باسم قرض العاطلين عن العمل، الذي بدوره يقوم بمنح المتقدم طالب القرض مبلغ مالي ليبدأ به حياته المهنية الجديدة، شروط الحصول على قرض بدون كفيل 20 ألف ريال، بالإضافة إلى ذلك فإن بنك التنمية يقدم مجموعة كبيرة من التمويلات الاجتماعية المختلفة مثل تمويل الزواج، تمويل الأسرة، تمويل الترميم، وتمويلات أخرى للشركات الناشئة وأصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة.

شروط الحصول على تمويل نفاذ بدون فوائد

يجب أن يكون طالب تمويل نفاذ سعودية الأصل والمنشأ.

يجب ألا يكون طالب التمويل مديناً لبنك التنمية الاجتماعية بأي قرض.

الدخل الشهري لا يتخطى 20 ألف ريال.

تقديم ضمان للبنك مقابل التمويل.

سجل ائتماني جيد.

أن يكون العمر يبدأ من 18 عاما، ولا يتخطى 65 عاما.

الحصول على وثيقة العمل الحر.

حساب بنكي باسم المستفيد.

من يقل العمر عن 20 عاما يحصل على مبلغ 32 ألف ريال.

فترة سداد التمويل 40 شهرا.

الرسوم الإدارية 6000 ريال ويتم خصمهم من مبلغ التمويل قبل تحويله إلى المستفيد.

طريقة التقديم لطلب تمويل العاطلين عن العمل

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، وهذا البنك الذي يضم عدد كبير من القروض السعودية لقرض الترميم، والأسرة، والزواج، وآهل، وكنف، واختيار قرض نفاذ للعاطلين عن العمل للتمويل النقدي، والذي يوفر لك مبلغ مالي 120 ألف ريال ولكن يتم خصم مبلغ 6000 ريال، ويتم السداد بأقساط شهرية بسيطة تناسب الأفراد المواطنين، ويتم الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، ويتم من خلاله اجتياز الفحص الائتماني، ثم تقديم الضمان المطلوب، وتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، من الهوية الوطنية وكشف حساب بنكي، ورقم حساب الآيبان، ويتم التأكد من الطلب وعند الموافقة عليه يتم تحويل المبلغ إلى الكفيل للمستفيد من التمويل، ويمكن الاتصال على رقم خدمة العملاء 920008002 طوال أيام الأسبوع لتحصل على جميع المعلومات والاستفسارات التي تبحث عنها.