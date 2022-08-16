نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الأمير محمد بن فهد تعلن عن وظائف للرجال والنساء من حديثي التخرج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد وهي أحد الجامعات الأهلية بالمملكة العربية السعودية في مدينة الخبر المنطقة الشرقية.وتعتبر من أفضل الجامعات بالمملكة بعد دخولها في قائمة أفضل 1000 جامعة في العالم.عن توافر فرص عمل للخريجين الجامعيين وبالأخص حديثي التخرج. وذلك للجنسين من النساء والرجال، من حملة البكالريوس.وذلك في تخصصات محددة أعلنت عنها الجامعة بالتفصيل لكل من يود التقدم من الرجال والنساء للعمل داخل الجامعة.وقد أعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد عن ضرورة توافر بعض الشروط الأساسية في المتقدمين من الرجال والنساء على وظيفة مساعد إداري من حديثي التخرج. وإليكم الآن كافة الشروط الخاصة بالتقدم وكيفية التقديم والتخصصات المطلوبة الآن.

وظائف جامعة الأمير محمد بن فهد من الجنسين 1444

أعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية عن توافر وظيفة مساعد إداري للرجال والنساء من حديثي التخرج . وذلك وفقا لبعض التخصصات الأساسية التي تحتاجها الجامعة. والتخصصات المطلوبة هي كالتالي:

إدارة الأعمال

الإدارة المكتبية

المالية

المحاسبة

الهندسة

القانون

وهي التخصصات الأساسية التي تحتاج إليها جامعة الملك فهد مع توافر بعض الشروط الأساسية في المتقدمين من الرجال والنساء لوظائف الجامعة. والشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أن يكون المتقدم حديث التخرج ولا يشترط الخبرة يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة أن يكون حاصل على البكالريوس في أحد التخصصات المذكورة أعلاه أو ما يعادلها

رابط التقديم على وظائف جامعة الأمير محمد بن فهد 1444

يتم التقديم على وظائف جامعة الأمير محمد بن فهد 1444 ، وهي وظيفة مساعد إداري للجنسين من الرجال والنساء. وذلك بدءا من اليوم الثلاثاء 18/1/1444 هجريا. وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الخاصة بجامعة الأمير محمد بن فهد [email protected] . ويستمر التقديم مفتوح حتى يتم الاكتفاء من الأعداد المطلوبة.ويجب كتابة المسمى الوظيفي Secretary/Administrative Assistant في عنوان الرسالة الإلكترونية للجامعة.

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