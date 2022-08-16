نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب واستلم القرض المناسب ليك من بنك التنمية الاجتماعية وقروض الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية انواع عديدة من القروض خدمة لعملائه ولكل ابناء المملكة ويمكن لاى فرد بالمملكة طلب قرض ونوع القرض بشرط توفر الشروط التي وضعها البنك على كل نوع من انواع هذه القروض وهو ماسوف نوضحه بداخل المقال ونوضح كذلك كيفية التقديم على القرض المراد طلبه، حيث أطلق الضمان خدمة الحصول على قرض الضمان الاجتماعي، لمختلف الفئات والاحتياجات، ومنها قروض الزواج من الضمان الاجتماعي، و قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات وقرض المتزوجين وقرض السيارة، والمزيد،ويقدم بنك التنمية الاجتماعية، المنتجات التمويلية المتنوعة، لفئات المجتمع المختلفة، حيث يمكنك الانتفاع من هذه القروض بشرط توفر الشروط لاى شخص يحتاج الى القرض. انواع قروض الضمان الاجتماعي: تمويل الترميم. قرض الزواج. دعم الأسرة. قرض كنف. تمويل السيارة. أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض تمويل الزواج: يشترط على أن تكون هذه أول زوجة لهذا الشخص، إلا وإن كانت زوجته متوفية.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية ومقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية

وجود وثيقة تفيد الزواج مثل عقد زواج مصدق، وكذلك هويته الشخصية وهويتها ودفتر الأسرة.

ويشترط تقديم كشف حساب يظهر به رواتب الموظف لآخر 3 شهور.

ويشترط ملء نموذج مطبوع ومعبأ، يمكنك تنزيله من موقع بنك التنمية الاجتماعية.104 للموظف الحكومي، ونموذج 105للموظف في القطاع الخاص، ونموذج 106 للمتقاعد.

ويشترط توفر المعلومات البنكية كاملة. شروط قرض الاسرة : يشترط تقديم صورة هوية العميل.

ويشترط تقديم صور شهادات الميلاد للأبناء المعالين.

ويشترط وجود صك الإعالة موجه لبنك التنمية الاجتماعية.

ويشترط تقديم صورة سجل الأسرة.

ويشترط تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد.

وكما يشترط وجود رقم حساب الآيبان مصدق من البنك التجاري.

ويشترط تقديم نموذج إقرار وتفويض للمتقاعدين (106).

ويشترط تقديم كشف حساب لآخر 3 رواتب على الورق الرسمي للبنك ومصدق من البنك التجاري. شروط قرض كنف للأرامل والمطلقات: يتراوح عمر المتقدم بدءً من 25 عام حتى 55 عام ولا يتجاوز ذلك.

ويشترط سلامة السجل الإئتماني.

أن كون الراتب الشهري بحد أقصى 8 الآف ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك.

ويشترط ان تكون ارملة او مطلقة بدون اعالة. كيفية التقديم على قرض الضمان الاجتماعي: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية السعودي.

ثم تقوم باختيار التسجيل لأول مرة في حال الرغبة في تسجيل حساب، أو إما القيام بالتسجيل والدخول إن كنت تمتلك حساب.

ثم تقوم بملء وكتابة كافة البيانات الخاصة بك.

يقوم الشخص المستفيد باختيار نوع القرض الذي يرغب به.

تحديد فرع البنك الأقرب إليك.

التأكد من تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة

إرسال وسجل في طلب القرض .

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