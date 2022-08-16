نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبايعة المركبات عبر أبشر بالفيديو تعرف علي الخطوات بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مبايعة المركبات عبر أبشر هو أحد أهم الخدمات المقدمة لصالح المواطنين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية من أصحاب المركبات ، حيث يرغب العديد من أصحاب المركبات في شراء أو بيع السيارات خاصتهم كنوع من التغيير بغرض شراء سيارات أخري حديثة من الماركات العالمية والموديلات الحديثة الصادرة لهذا العام مثل سيارة فولكس فاجن ID.4 2023 ، وأيضاً منهم يرغب في شراء مبايعة مركبات مستعملة ، ولن تتوقف أسباب قيام أصحاب السيارات بمبايعة المركبات خاصتهم ، فهناك العديد والعديد من الأسباب المختلفة، ولكن ساهمت الحكومة بالمملكة العربية السعودية في التسهيل علي كافة ملاك السيارات في إنهاء إجراءات مبايعة السيارات من خلال منصة أبشر الإلكترونية في خطوات سهلة وبسيطة ، وخلال هذا المقال سيتم تناول تفاصيل مبايعة المركبات عبر أبشر في السطور القليلة القادمة.

خطوات مبايعة المركبات عبر أبشر

أعلنت الحكومة السعودية عن إتاحة خدمة مبايعة المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال بعض الخطوات التي تتم بواسطة كل من البائع والمشتري كل علي حدة والتي يجب ألالتزام بها من كلا الطرفين حتي تتم عملية البيع بطريقة صحيحة ، وقد أوصت بضرورة الإطلاع علي الشروط والمحددات الواجب توافرها لضمان توثيق البيعة بدون أخطاء.

خطوات مبايعة السيارات منصة أبشر الإلكترونية التي يقوم بها البائع

قم بتسجيل الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية ومنها إلي خدمات الأفراد.

قم باختيار المركبات ومنها خدمة مبايعة المركبات.

ستقوم الأنظمة بتحويلك إلي صفحة بها جميع السيارات التي تتملكها.

قم بتحديد السيارة التي ترغب في بيعها.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك.

قم بالضغط علي ” رفع الطلب “.

قم بالضغط علي إتمام بيعة المركبة وذلك بعد وصول أو تحويل ثمن السيارة إلي البائع.

خطوات مبايعة السيارات منصة أبشر الإلكترونية التي يقوم بها المشتري

قم بتسجيل الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية ومنها إلي خدمات الأفراد.

قم باختيار المركبات ومنها خدمة مبايعة المركبات.

ستجد الطلب المرفوع من البائع فقم بقبول الطلب.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

قم بتحويل ثمن السيارة إلي البائع.

قم بسداد رسوم نقل الملكية للسيارة والتأمين عليها.

شروط مبايعة المركبات عبر أبشر الإلكترونية

وضعت الحكومة بالمملكة العربية السعودية بعض الشروط والضوابط الهامة لإنهاء إجراءات المبايعات إلكترونياً لضمان انتهائها بطريقة قانونية وكانت الشروط كالآتي:

ألا يقل ثمن السيارة عن 500 ريال ولا يزيد عن مليون ريال سعودي.

أن تكون الحالة الفنية للسيارة سليمة وغير مفقودة أو مبلغ عن طلبها أو تم الحجز عليها.

يمكن الاستعلام عن السيارات المحجوزة إلكترونيا.

المركبات المتاحة للمواطنين هي الخصوصي والنقل الخاص أما بالنسبة للمقيمين فتكون خصوصي فقط.

أن يسجل البائع والمشتري في منصة أبشر الإلكترونية.

أن تكون رخصة المركبة سارية الصلاحية.

ضرورة وجود فحص دوري صالح للمركبة.

ضرورة وجود تأمين علي المركبة.

سداد كافة رسوم نقل الملكية عبر أنظمة ” سداد ” والتي أقرتها الحكومة السعودية بقيمة 150 ريال سعودي.

ألا توجد مخالفات مرورية طبقاً لجداول المخالفات المروية سواء علي المشتري أو علي المركبة.

ألا يمتلك البائع أكثر من سيارتين خاص وألا يتعدى عدد (8) مقاعد لكل سيارة.

وبهذا نكون قد اتممنا شرح تفاصيل مبايعة المركبات عبر أبشر وما هي الخطوات والشروط بالتفاصيل متمنين التوفيق للجميع في ظل التحديثات التي تقوم بها الحكومة السعودية تنفيذاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030