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عمر شويل - جدة يترقب طلاب المرحلة الثانوية الأردنية ظهور النتائج في أي وقت، لذلك يبحثون عن رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2022، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن قرب إعلان النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة الوزارة الرسمية لكافة الفروع والشعب، لذلك نقدم لكم اليوم رابط الاستعلام وكيفية الاستعلام عن النتيجة بخطوات سهلة.

رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2022

يستطيع الطلاب والطالبات المنتسبين للشهادة الثانوية العامة معرفة نتائج نهاية العام الدراسي، من خلال النقر على رابط الاستِعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2022 الذي تتيحه وزارة التعليم الأردنية عبر منصتها الإلكترونية.

وزارة التربية والتعليم الأردن دائماً ما تتطلع وزارة التربية والتعليم الأردنية إلى تحقيق رؤية الوزارة، وتطوير العملية التعليمية بشكل كبير منذ عام 1987،حيث انعقد المؤتمر الوطني الأول للعمل على تطوير التعليم.

وتعد الوزارة هي الجهة الأولى في تقديم كل احتياجات سياسية التعليم من تطوير وتحديث البنية التحتية وتطور تكنولوجي جديد، وذلك على مختلف المراحل التعليمية،ومن الجدير بالذكر أن للوزارة أهداف محققة ومنها:

زيادة أعداد الطلاب المنتسبين للتربية والتعليم.

زيادة مدة التعليم الإلزامي من 9 أعوام إلى 10 أعوام.

تقديم برامج للتعليم والتدريب المهني بكافة مجالاته المختلفة.

الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2022

تتيح وزارة التعليم في الأردن خدمة الاستِعلام عن نتائج تَوجيهي الأردن 2022 من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة الوزارة، وذلك بالطريقة التالية:

أولاً الدخول إلى موقع منصة وزارة التربية والتعليم الأردنية. إدخال رَقَم الجلوس الخاص بالطالب المستعلم في المكان المخصص له والسنة الدراسية. تحديد الشعبة الدراسية التي ينتسب إليها الطالب المستعلم. النقر على أيقونة “بحث” بعد التأكد من أن رَقَم الجلوس صحيح. سوف تظهر بعد ذلك درجات الطالب المستعلم ومعدله التراكمي فور ظهور النتيجة رسمياً.

إعلان نتائج تَوجيهي الأردن 2022 برقم الجلوس

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج توجيهي الأردن لعام 2022 في المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده وزير التعليم الأردني وذلك صباح يوم الخميس الموافق 18 أغسطس لعام 2022 والموافق أيضاً 20 من شهر محرم 1444.

حيث يتم الإعلان عن النتائج للشهادة الثانوية، وأيضاً إعلان أسماء الطلاب والطالبات الذين حصلوا على أعلى الدرجات وكذلك ترتيبهم من بين الأوائل، بالإضافة إلى الإعلان عن نسب النجاح لهذا العام، ولذلك يمكن متابعة رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2022 لحين ظهورها بشكل رسمي.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال رابط الاستِعلام عن نَتائج توجيهي الأردن 2022، وكذلك خطوات الاستعلام، كما وضحنا أيضاً موعد الاستعلام عن النتائج.